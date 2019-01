Concejal de La Paz acusa a estatal Papelbol de ‘incitar a la violencia’ con una canción de Bonny Lovy

Cecilia Chacón cuestiona la parte de una de las letras más famosas del cantante que fue impresa en una línea de cuadernos de la empresa estatal boliviana. El Sedem asegura que los cuadernos fueron elaborados por encargo del cantante.

Una concejal paceña acusa a Papelbol de ‘incitar a la violencia’ con una canción de Bonny Lovy







Este es el cuaderno que es cuestionado por la concejala de Sol.bo, María Cecilia Chacón





Un extracto de la canción ‘Muchachita’ del cantante boliviano Bonny Lovy que fue insertada en unos cuadernos de la empresa estatal Papelbol ha provocado una nueva polémica. La concejal de Sol.bo, Cecilia Chacón asegura que se trata de una letra que incita a la violencia de género y que “naturalizan” comportamientos agresivos hacia la mujer.

La letra en cuestión señala: “Ay esa muchachita cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa y yo que soy una amenaza ya verá lo que pasa”.

La concejala, en declaraciones a Página Siete, dijo que “las letras del reggaetón y algunos espectáculos tratan a las mujeres como objetos, naturalizan o banalizan comportamientos violentos: acoso, exaltan las relaciones de dependencia emocional, presentan los celos como algo romántico, etc”.

Los cuadernos de Papelbol, que fueron elaborados con material reciclado, muestran un dibujo de Bonny Lovi en el que resalta el cuidado de la naturaleza además de otras famosas frases de su repertorio como ‘pasándola bien, pasándola nice’ y en otro lugar la polémica frase.

La concejala, que en el pasado fue ministra de Evo Morales, dijo que este “descuido” no puede pasarse por alto y la crítica “debería tomarlo (Papelbol) de manera constructiva”.

Bonny Lovy contra el machismo

Bonny Lovy se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la violencia de género, en mayo del año pasado lanzó una canción con ritmo urbano que insta a los jóvenes a desterrar la violencia de sus relaciones en pareja.

La canción se titula “Dígale usted” y fue compuesta e interpretada por este artista boliviano en alianza con la campaña “Actúa, detén la violencia”.

Con versos como “dígale usted que usted es independiente, valiente, que no necesita de él”, “dígale usted que nació solita, que abusivos no necesita”, Bonny Lovy envía un mensaje a los jóvenes un mensaje de que “el amor no se trata de violencia”, según manifestó el artista en una entrevista publicada en 2018.

EL DEBER