Confirman tres casos de dengue en Santa Cruz

Las autoridades continúan con las campañas de concientización para destruir los criaderos en agua estancada, en terrenos baldíos y llantas desechadas.

EL DEBER

El responsable del Programa Dengue, Zika y Chikunguña del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Miguel García, informó el miércoles que se han reportado los primeros tres casos de dengue en lo que va del año y pide a la población tomar acción en sus hogares para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector de esas enfermedades.

“Tenemos el 2019 ya el reporte tres casos confirmados de dengue, es continuación de 2018, pero ya son reportados en la semana uno de este año, de chikunguña aún no tenemos ninguno y de zika tampoco; pero no tenemos que bajar la guardia para no presentar brotes epidémicos como ocurre en otros departamentos”, informó a los periodistas, según publicó la agencia ABI.

Aclaró que el sedes continúa sus campañas de concientización y fumigación. “En la presente jornada se visitó el distrito 1 de la ciudad, donde se detectó la presencia de criaderos del mosquito Aedes Aegypti con larvas”, agregó.

García dijo que la mayor cantidad de lugares donde se acumula agua estancada es en terrenos baldíos, plazas, llantas de vehículos desechadas y botellas.

Según datos del SEDES, la incidencia en 2018 fue menor respecto a años anteriores.

Fuente: eldeber.com.bo