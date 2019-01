Cruz llama a votar para dar más legitimidad a candidatos

Cuestiona que partidos induzcan a no asistir a urnas

Después de que opositores llamaron a no votar en las Primarias, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, manifestó que en su opinión es importante que los militantes asistan a las urnas, para fortalecer y dar mayor legitimidad a sus candidatos.

“Un voto es suficiente, pero no es conveniente”, dijo la autoridad electoral.

La polémica surge porque partidos opositores decidieron no votar en las Primarias e inducir a sus militantes a que tampoco lo hagan, debido a que consideran que estas elecciones sólo sirven para legitimar las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García. Los opositores sostienen que con un solo voto es suficiente para legalizar a sus candidatos.

La vocal Cruz, si bien aclaró que un voto no afectaría la participación de candidatos en las elecciones de octubre, señaló que el sufragio es un derecho que otorga la Constitución y las leyes.

“En mi opinión no es conveniente que los diferentes partidos políticos induzcan a su militancia al incumplimiento de estos de estos artículos, puesto que es un derecho que le confiere la Constitución Política del Estado y demás leyes”, señaló.

A criterio de Cruz. es “muy necesario y muy importante” que el militante vaya a emitir su voto en las Primarias, puesto que “le da mayor legitimidad” a los candidatos para ir a las Elecciones Generales “más fortalecidos”.

“Yo me pongo en lugar de un binomio ¿Cómo me sentiría yo si ni siquiera mi partido me apoya y voy a unas Elecciones Generales con un voto?”, reflexionó.

Para las Elecciones Primarias no es obligatorio el voto para los militantes. No existen sanciones para quienes no vayan a las urnas.

Fuente: erbol.com.bo