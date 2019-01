Denuncian que comunarios de Potosí son obligados a asistir a la proclamación de Evo

El asambleísta de Unidad Nacional (UD), Henry López. Foto: El Potosí.

Organizaciones afines al MAS organizan una proclamación del binomio Evo-Álvaro para este 19 de enero en la ciudad de Sucre.

El asambleísta departamental de Unidad Nacional (UD) en Potosí, Henry López, denunció este jueves que pobladores de distintas comunidades de esta región son obligados a asistir al acto de proclamación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que se realizará en la ciudad de Sucre.

“Tenemos conocimiento que si las autoridades, corregidores y otros representantes de los municipios no van, no tendrán proyectos, no se los beneficiará con proyectos de riego, es decir, todos están obligados, quien no vaya será sancionado”, dijo López, según un reporte de radio Erbol.

Organizaciones sociales afines al MAS en Chuquisaca convocaron para el próximo 19 de enero toda la “nación quechua” para proclamar al binomio Morales- García Linera rumbo a las elecciones de este año.

Fuente: noticiasfides.com