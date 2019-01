Diputado del MAS admite que votación en Primarias busca legitimar a Evo y Alvaro

Morales y García Linera son cuestionados porque buscan una cuarta reelección con su participación en las elecciones de 2019.

El diputado del Movimiento al Socialismo, Lino Cárdenas, reconoció que con la votación masiva de sus militantes en las Elecciones Primarias pretenden legitimar a su binomio: Evo Morales y Álvaro García Linera, cuestionados por su cuarta repostulación.

“Son importantes porque van a democratizar y legitimar a los candidatos presidenciales, no es como dice la oposición que van a legitimar con un voto, van a legitimar con un número importante de militantes que voten por ese binomio”, declaró Cárdenas.

Dijo que el MAS tiene una militancia de casi un millón de personas registradas en su padrón que acudirán a las urnas de manera voluntaria, porque es “gente de convicción que está dispuesta a cualquier sacrificio por este proceso”.

Reconoció que existen comunicados para que la militancia vaya a votar este domingo, aunque dijo que no son instrumentos “coercitivos que obliguen, ordenen” a votar.

El legislador se refirió al tema después que varios partidos políticos de oposición anticiparon que no votarán en las Elecciones Primarias para no “avalar” la postulación del presidente, Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera.

La oposición se niega a concurrir este domingo a los recintos electorales, porque considera que el oficialismo usará las Elecciones Primarias para mostrar que tienen más militancia que los otros siete partidos, cuando ese no era el objetivo.

También cuestionaron que las Primarias continúen cuando todos los partidos políticos tienen apenas un binomio, por lo tanto, no existirá competencia ni democratización partidaria. Pidieron que se suspenda y se evite un gasto innecesario de 27 millones de bolivianos.

Cárdenas asegura que los opositores son “muy poquitos” razón por la que están instruyendo a su militancia a no ir a votar para no quedar en evidencia de que no tienen militancia en la proporción del MAS.

Fuente: https://www.noticiasfides.com