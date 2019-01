Diputado Quispe pide que Evo se disculpe con los bolivianos por apoyar a Maduro

El diputado opositor rechaza que el Presidente hable a nombre del pueblo boliviano

Quispe pide que Morales se disculpe por apoyar a Maduro

Quispe dice que el pueblo no apoya dictaduras. Foto: ERBOL.

El diputado Rafael Quispe pidió este jueves que el presidente Evo Morales, a su regreso de Venezuela, se disculpe con el pueblo boliviano por haber usado su nombre para apoyar a Nicolás Maduro en su nuevo mandato.

El miércoles, Morales, al llegar a Venezuela, afirmó que iba “a nombre del pueblo boliviano a acompañar la asunción del nuevo mandato del hermano presidente Maduro”, lo cual causó varias críticas de la oposición, bajo el argumento de que el país no puede apoyar a una “dictadura”.

Rafael Quispe señaló que Morales debe disculparse en Bolivia, porque el pueblo no le dio el mandato de ir a Venezuela para apoyar a Maduro.

“Mi persona y varios de la población no podemos apoyar nunca a un gobierno genocida, a un gobierno dictador y un gobierno que ha matado cientos de personas. No vamos a apoyar por lo tanto Evo Morales al regresar de Caracas de Venezuela debía pedir disculpas al pueblo boliviano, porque no podemos apoyar eso”, manifestó.

El diputado recalcó que “el pueblo boliviano no apoya dictaduras”.

Alertó que la imagen de Bolivia se deteriora por el apoyo del Gobierno a Maduro. “Estamos quedando aislados políticamente y seguramente, más adelante, vamos a quedar aislados económicamente”.

Recordó que varios países ya han desconocido el nuevo mandato del presidente venezolano, que fue reelegido en elecciones adelantadas el año pasado, sin la competencia de los principales opositores de su país.

Erbol / La Paz