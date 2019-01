¿Dónde están las mujeres? La oposición en el ojo de la tormenta por la sobrerrepresentación masculina; MAS no se libra de las críticas

La oposición boliviana, en tanto, hasta ahora guarda silencio. También llegan críticas para el oficialista MAS. La activista Sonia Montaño recuerda la misoginia del presidente Evo y advierte que “el gobierno ha hecho de la participación de las mujeres un manto de oscuridad y complicidad donde ellas se destacan por levantar la mano”.



¿Dónde están las mujeres? La oposición en el ojo de la tormenta por la sobrerrepresentación masculina

La imagen que quedó de la cumbre opositora. Foto: Redes sociales





¿Dónde están las mujeres? ¿En la oposición no hay mujeres? Son algunas de las cuestionantes que quedaron después de la reunión de candidatos de la oposición, el Conade y dirigentes cívicos en Santa Cruz. Una sobrerrepresentación masculina que opacó a las pocas mujeres que asistieron al encuentro.

Las fotografías de la denominada Cumbre por la Democracia dejaron constancia de la ausencia de mujeres en la lucha por la defensa de democracia pese a que ellas fueron protagonistas de grandes luchas democráticas.

Una Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), solitaria en medio de políticos varones es la imagen de esa cumbre que quedará en la retina de la gente.

De los cuestionamientos no se salva el MAS, que se precia de defender los derechos de la mujer.

Sonia Montaño, socióloga y activista, afirma que “estamos ante una crisis de la democracia muy severa”. “Por un lado el gobierno ha hecho de la participación de las mujeres un manto de oscuridad y complicidad donde ellas se destacan por levantar la mano. No ha habido políticas orientadas a la igualdad, quienes han acudido al poder han emulado las prácticas clientelares, machistas y corruptas de sus jefes o han guardado silencio ante la ofensiva misógina de Evo, sus agresiones verbales que fomentan la violencia, la creciente pobreza de las mujeres, las brechas salariales y de ingresos, la falta de servicios públicos para garantizar el alivio de la carga de trabajo doméstico y no remunerado, la muerte materna, la trata, el acoso político, en fin”.

“Poco podemos rescatar de estos trece años de paridad en el legislativo, salvo el surgimiento de una imagen que refuerza los prejuicios y nos coloca como menores de edad” afirma Montaño.

“La oposición y en particular Carlos Mesa, hasta la fecha no ha dado ninguna señal de empatía o sensibilidad frente a la grave situación de discriminación que vivimos. Mientras la violencia cobraba víctimas en Santa Cruz, El Alto y Tarija el candidato mandaba twitters sobre el equipo de San José y cuando se pronunció dijo aparentemente sin entender lo que decía, que había que revisar las leyes. esto, en este caso, es lo menos urgente” reflexiona.

Como ella otras mujeres y activistas de defensa de los derechos de la mujer cuestionaron la falta de representación femenina en la llamada Cumbre de la Democracia.

Montaño afirma que votará por Mesa “tapándome la nariz porque el olor a discriminación que me provoca la sobrerepresentación de hombres de su equipo sólo podrá ser mitigado si sus listas parlamentarias, su gabinete y sus políticas recogen la agenda feminista”.

“Me niego a hacerles el discurso, como dice Gabriela Ichaso Elcuaz , si él no entiende – aún está a tiempo- que somos la mitad de la población, que hemos luchado por la democracia y estamos en la lucha por el 21F con más presencia que ellos. Ya fue un balde de agua fría la elección de su candidato a la vicepresidencia, ahora se suma la participación en la reunión de Santa Cruz donde no se vio ninguna diferencia con los otros partidos. Aún está a tiempo de ganarse y merecer el voto de las mujeres, si no lo hace auguro que su gobierno será una versión “soft” del MAS porque sin mujeres no hay democracia, no hay políticas justas y no hay renovación”.

Gabriela Ichaso, periodista, publicó en su muro de Facebook: Al final de la reunión del CONADE, los cívicos y los binomios de oposición, éste es el panorama: 25 hombres, 9 puntos y ninguna acción consistente en defensa del #21F”.

“Se juntaron a arreglar su participación en el proceso trucho que avalan con sus candidaturas. Adiós a las plataformas valerosas que resistían también contra las primarias y contra la convocatoria extemporánea a elecciones, luchando contra la imposición del binomio inhabilitado. Neutralizaron las movilizaciones ciudadanas para acomodarse. Le hicieron el juego al Gobierno.

No hay mujeres exceptuando a Amparo Carvajal, Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia”.

“No me representan, muchachos”.

“Ni ustedes ni su saludo a la bandera”.

“#NoSinMujeres”

La senadora y ahora presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también cuestionó la ausencia de las mujeres en ese encuentro por la democracia que rechazó otra postulación consecutiva de Evo Morales.

“Para ver lo que muestra esta foto, no importa si eres o no militante, de izquierda o de derecha: para ver que para estos señores LAS #MUJERES NO EXISTIMOS sólo se necesitan ojos. Yo no quiero una Bolivia sin nosotras”.

Como ellas, otras decenas de mujeres cuestionaron ¿dónde estamos nosotras? La oposición, en tanto, hasta ahora guarda silencio.

