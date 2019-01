Ediles de La Paz denuncian cobro retroactivo de aportes para Sol.bo

Según la planilla a la que accedió este diario, las sumas que deben abonar los funcionarios oscilan entre Bs 20 y Bs 9.400, con montos intermedios de Bs 3.200, Bs 2.976, Bs 4.833, entre otros.

Funcionarios ediles denunciaron el cobro retroactivo y forzoso de aportes para Sol.bo, a cambio de la renovación de contratos y la entrega de los memorandos de ratificación a los empleados de planta. La Alcaldía de La Paz califica de tendenciosas las denuncias.

Este diario accedió a una planilla de la Secretaría de Desarrollo Social en la que figuran una nómina de 199 trabajadores, y el listado de las deudas de “gestiones pasadas y de 2018”.

La directora de gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Elizabeth Pérez, respondió por escrito a un cuestionario de La Razón, en el que califica las denuncias de tendenciosas y malintencionadas. Admite que hay planillas “del partido” y que estos cobros no involucran a la institución ni son forzosos.

Sin embargo, tres funcionarios se comunicaron con este medio y aseguraron que los aportes retroactivos a 2015 son obligatorios.

“Yo debo casi Bs 9.000, nos están obligando a pagar con carácter retroactivo desde 2015, pese a que ya pagamos antes. Es cobrarnos de nuevo para que nos renueven el contrato”, manifestó uno de ellos, quien pidió no identificarse por temor a perder su empleo.

Otro contó que los cobros tienen fines políticos. “Quieren dinero para hacer campaña con nuestros salarios. No sé de dónde voy a pagar porque el aguinaldo yo me lo gasté y me piden casi Bs 5.000”.

Pero no solo las personas con contratos temporales estarían en esta situación, sino personal con ítem y que aunque no son militantes son amenazados con no ser ratificados en sus cargos.

Según la planilla a la que accedió este diario, las sumas que deben abonar los funcionarios oscilan entre Bs 20 y Bs 9.400, con montos intermedios de Bs 3.200, Bs 2.976, Bs 4.833, entre otros.

En la respuesta escrita, la directora de Gestión de Recursos Humanos indica: “Por supuesto que en el GAMLP trabajan militantes de Sol.bo y hay planillas del partido. Como dice la Ley de Partidos todo militante inscrito debe cumplir con sus obligaciones de aportar para el sustento del mismo. Eso sí, no hay ningún tipo de presión y menos que involucre a la institución. Son temas entre el partido y los militantes”.

Pérez agrega que este cobro nada tiene que ver con la contratación de personal eventual.

Este medio se comunicó con los dos sindicatos de trabajadores que existen en el gobierno local.

Epifania Colque preside uno de los sindicatos reconocidos por el Ministerio de Trabajo, y señaló que los cobros son continuos y no son novedad. “Están extorsionando (Sic.). Hemos tenido conocimiento de forma verbal de esto. Una compañera denunció que le cobraron Bs 3.800”.

María del Pilar Tellería, elegida en una asamblea por los trabajadores, que desconoció a Colque, sostuvo, por su parte, que esto no es así. “Ayer estuve en Gobernabilidad y no se está haciendo ningún cobro, solamente están tardando en salir algunos memorandos (…) están sacando de a poco”.

No obstante, los denunciantes aseguraron que es en las secretarías donde se realizan los cobros. “Hay una persona encargada de cobrar las planillas y lo hacen en el piso 8 del edificio Técnico”.

“No es justo que se deba pagar por conservar el puesto y nadie nos ayuda en este atropello. Ni siquiera militamos en la agrupación Sol.bo”, apuntó otro.

Jorge Silva, concejal del MAS, dijo tener conocimiento de las planillas y que los cobros afectaron incluso el segundo aguinaldo. “Lo único que puedo hacer es solicitar un informe, que me van a negar o cuya respuesta me entregarían en meses. Al no existir una persona con nombre y apellido que haga la denuncias nos vemos coartados. Quien se atreva a denunciar perdería su trabajo”.

La Razón / Liliana Aguirre / La Paz