El genial truco de este padre para conseguir que coman sus hijos

Foto: iStock.

Un problema grave que afrontan muchos padres cuando tienen hijos de corta edad es la hora de la comida. “¡Allá va el avión!” exclamas, mientras tratas de aturdir a tu hijo con distintos estímulos en la mesa: juguetes, cuentos y todo lo que haya a mano. ¿Tu objetivo? Que todo eso sirva para que, finalmente, se lleve la cucharada de puré a la boca. Es un trabajo agotador. Por suerte un usuario de Reddit ha encontrado la solución a este problema.

En tiempos desesperados…

BabyHoeey, que es como se hace llamar este héroe, publicó recientemente que sus cuatro hijos, todos con edades entre 10 y 16 estaban convirtiendo la hora de la cena en un infierno. “Literalmente, no me quedan comidas para hacer sin que nadie se queje”, escribe. “¿Espagueti? Hago mi salsa italiana y un niño ha decidido que la odia. Otra es celíaca, así que tenemos que descartar el trigo (obviamente no es su culpa), pero lo hace todo más difícil. Un tercero odia el queso, lo que descarta muchas cosas. Un cuarto odia el pollo. Estábamos a salvo con los tacos por un tiempo, hasta que alguno decidió que nunca volvería a comerlos” informa ‘Prevention‘.

Entonces una bombilla se iluminó en su cabeza y nada volvió a ser igual. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, así que optó por lo único que no había probado: retirarse de la cocina. Compró comida, la dejó en los estantes de la cocina y dijo que no estaría para la cena, que se quedaban solos. ¿Cómo fue el experimento?

Durante aproximadamente dos semanas, todos vivieron de sándwiches y cereales. “En ese momento, comencé a cocinar solo para mí y para mi mujer todo lo que nos gusta cocinar (y comernos). Finalmente, uno de los niños dijo: ‘Eso huele muy bien, ¿puedo coger?’ Dije que solo lo había hecho para dos, pero si querían probar la cena de mañana no tenían más que avisarme para que hiciera más cantidad. Esperaba un no rotundo pero, en cambio, obtuve: ‘Sí, por favor, cualquier cosa es mejor que más sándwiches‘. Todos ellos finalmente siguieron su ejemplo”

Durante las primeras noches decidieron sobrevivir a base de sándwiches, pero luego…

“He vuelto a cocinar para seis, pero estoy haciendo lo que quiero hacer”, explicó en Reddit, y aseguró que esta jubilación anticipada fue todo un éxito: los niños están más agradecidos por las cenas que hace y, si no les gusta lo que se sirve, siempre pueden regresar a lo que comieron durante su etapa independiente. “Y, sorprendentemente, los sándwiches y los cereales se escogen muy raramente“, agrega.

No solamente es una idea excelente para que los hijos agradezcan lo que sus padres hacen por ellos y coman sin problemas, sino que además les enseña que, algún día, ellos también tendrán que salir al exterior y “preparar sus propias cenas”. Y para entonces es mejor que estén preparados y sepan hacer algo, a no ser que quieran vivir toda su vida de sándwiches y cereales.

Fuente: elconfidencial.com