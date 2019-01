Elogio a la estulticia

Ovidio Roca

“La vida entera de los hombres y de las naciones es sólo y únicamente un juego de orates”. Erasmo de Rotterdam

LA HISTORIA DE LA GESTA COCALERA ES ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN BOLIVIA

Informan las autoridades que se sancionará a los maestros que no enseñen los logros del Presidente Morales y que corresponde a los Directores de los Colegios vigilar que éstos hablen bien de los hitos del MAS en sus clases.

El Ministro de Educación aclaró que la gestión de 13 años del Presidente es parte de la currícula: “Historia actual es el contenido real, es parte de la currícula, contenido y planes de estudio actualizado, como debe ser, de manera continua si de aquí a un tiempo un acontecimiento histórico se produce y es importante, se lo va a actualizar”. Excuse me, mana entendiquichu.

NUESTRO EJEMPLO Y NUESTRO FUTURO ES VENEZUELA



“Vengo a nombre del pueblo boliviano a acompañar la posesión de un nuevo mandato del hermano presidente Maduro (…), estamos convencidos que la elección es democrática, con mucha legitimidad, con tanto porcentaje nuevamente gana las elecciones nacionales el hermano Nicolás Maduro”. Venezuela es un “ejemplo” de revolución democrática, replicando las palabras del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y de Chávez. Las nuevas generaciones deben identificar a los enemigos internos y externos que quiere que retorne el capitalismo, política que es “enemigo de la humanidad“. Evo en Caracas recibiendo Doctorados Honoris Causa, de nada menos que Diez Universidades.

EN BOLIVIA LA PROFESIÓN MÁS APETECIDA ES LA DE POLICÍA

Ingresar a la Academia Nacional de Policía (Anapol) cuesta, dicen los familiares de los postulantes, entre diez mil y veinte mil dólares de coima; esto demuestra lo anhelada que es la profesión de Policía y esto es por ser la más lucrativa. Dicen los postulantes que entrar a la Universidad (UAGRM) cuesta solo quinientos dólares de coima y generalmente no se paga para entrar a las facultades de medicina o ingeniería.

¡KAWSACHUN COCA!

Evo Morales dijo que tarde o temprano; limpiamente, públicamente, la hoja de coca boliviana entrará a todos los países del mundo porque se puede demostrar que es alimento y medicamento. La coca es símbolo de la unidad, dignidad y soberanía boliviana.

CULTURA DEL DERRIÈRE

Por los medios nos llegan noticias lejanas de una familia mediática, la Kardashian, quienes viven y se enriquecen gracias a su derrière. Por lo que se conoce ninguna de ellas tiene alguna habilidad destacable, no escriben, no componen música, no bailan, no actúan, solo se mueven ante las cámaras mostrando el derrière; pero son hábiles comunicadoras y empresarias.

Kris se divorció de Robert Kardashian y se casó con Bruce Jenner (ahora Caitlyn); sus hijas tanto Kardashian como Jenner, son famosas en el mundo mediático y Bruce Jenner al convivir en este ambiente y deseando también ser rico decidió podar sus partes e implantarse tetas y culo y así ya como Caitlyn, ser rico y famoso. Este es el nuevo mundo de la cultura del derrière.

LAS CUCARACHAS HEREDARAN LA TIERRA Y LO HARAN MEJOR QUE LOS HOMO SAPIENS

Rita Levi-Montalcini, ganadora del Premio Nobel, en una excelente conferencia titulada “El cerebro imperfecto”, explicó que el hombre tiene un cerebro que no usa completamente, mientras que la cucaracha (chulupi) si lo hace. En la creciente niebla en la que se encuentran el planeta y sus habitantes, probablemente mirar las cosas desde el punto de vista de una cucaracha nos daría una nueva perspectiva; además, la cucaracha ha sobrevivido a la bomba atómica en Nagasaki, tiene 300 millones de años y se disemina en el planeta en más de 4.000 especies. Todas cosas que le dan una gran ventaja sobre el hombre.

Aunque ambos son parte del reino animal, el hombre hace cosas que otros animales no hacen; por ejemplo, tortura y mata a sus semejantes y no necesariamente para comérselos.

En este año que celebramos el setenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, estamos recreando todas las condiciones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial; después de esta guerra la humanidad difícilmente sobrevivirá pero las cucarachas lo harán e iniciaran una nueva era, tratando al planeta de manera más inteligente.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com