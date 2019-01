En pleno Dakar, Leonardo Martínez vuelve a decir que Bolivia “le dijo No” a Evo Morales

El piloto boliviano de cuadriciclos pidió a Bolivia luchar por sus principios y valores.

Martínez en la finalización del Dakar 2019. Foto: Captura de pantalla.

La Paz, 17 de enero (ANF).- El piloto boliviano de cuadriciclos, Leonardo Martínez, volvió a recordarle al presidente Evo Morales que “Bolivia le dijo No” a su reelección, aprovechando su paso por la rampa de llegada del Dakar 2019 en Perú, tal como lo hizo el 2018 durante el ingreso de la competición a la ciudad de La Paz.

El corredor nacional –quien culminó la denominada “carrera más dura del planeta” en el puesto 12 de su categoría tras 66 horas, 38 minutos y 22 segundos de recorrido– llegó a la rampa agradeciendo a Dios, a Bolivia y nuevamente exigiendo el respeto al voto de la mayoría de los bolivianos que, en el referendo del 21 de febrero de 2016, dijo “No” a una nueva postulación de Morales.

“Lo más importante y el mensaje principal para mi querida Bolivia (es que) dijimos No al Presidente, No a la rerereelección, Bolivia dijo No el 21 de febrero (de 2016) y lo volvemos a decir (ahora). Gracias Bolivia, a luchar por nuestros principios y valores”, manifestó Martínez.

El año pasado, el competidor también aprovechó el recibimiento que hizo el Presidente a todos los corredores del Dakar, en especial a los representantes bolivianos, para decirle, frente a frente, que debería respetar la Constitución Política del Estado (CPE).

“Señor Presidente, señor Vicepresidente, la mayoría votamos No. Cuando yo entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solamente le pido que respetemos la Constitución y respetemos el 21 de febrero”, remarcó en aquella oportunidad.

Según el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, Morales está imposibilitado de participar de una nueva elección presidencial. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la habilitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dieron vía libre para presentar nuevamente a los comicios.