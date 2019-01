Evo en la escuela

Richard Arispe Carrasco

El Ministro de Educación Roberto Aguilar pretende que los maestros hablen en las escuelas del Presidente Evo Morales, Evo es parte de la historia y el mencionarse los logros “es parte de la historia crítica y de las ciencias sociales en Bolivia”. Sin duda alguna el masismo trata de crear el mito viviente encarnado en su líder, pero para contar la historia y en honor a la verdad, esta debe ser contada completa. Aguilar quiere resaltar los logros sin mencionar los fracasos y en la vida del primer mandatario hay demasiados claro oscuros como para poder soslayarlos.

¿Qué podrían aprender los estudiantes sobre la vida de Evo Morales?

Primero que no fue un aventajado como estudiante, tanto así, que su padre pagó con una oveja su paso de curso. Sigue renegando de la educación e insiste que no necesitó la escuela para lograr sus objetivos. Con la mayoría de edad se dedicó a la música, sin lograr resaltar como trompetista. Luego se dedicó a la nobel y lucrativa labor dirigencial.

Si bien en lo académico no fue un estudiante notorio, en los valores personales tampoco. Jamás logró formar familia y no se lo puede catalogar como un padre ejemplar, pues de no ser la presión judicial, no habría reconocido a sus hijos y tampoco les habría dado el sustento económico que la madre exigía. De presidente del país permitió que su amante disfrutara del poder llegando a hacer la primera dama clandestina con un hijo semi reconocido. Luego los negó, freno las investigaciones e hizo desaparecer evidencias. Dice estar casado con Bolivia, pero Bolivia lo ha rechazado con el 51%.

La palabra del Presidente no vale nada. Prometió una última gestión por “la unidad del país” e incumplió. Prometió respetar la Constitución Política del Estado que el creó, pero incumplió. Perdió el referéndum de 2016 y tampoco lo respetó. Prometió luchar por los más pobres y se olvidó de ellos, pues vive para el partido y se olvidó del país.

Evo dice ser un indígena, pero no habla idioma nativo alguno. Su apellido y sus gustos, tampoco son de un indígena. Abandonó la chompa y las abarcas. Hoy viste trajes, zapatos y relojes exclusivos. Ahora vive en las alturas y se traslada en jet y helicóptero presidencial. Se acostumbró a los lujos y aseguro que le costará dejarlos.

En 13 años Evo depauperó la educación sometiendo a los maestros a la Abelino Siñani, con el Profocom y con tecnología china obsoleta. Todo el mundo habla inglés, pero impuso el aprendizaje de lenguas nativas, sin importar su utilidad.

Evo tampoco es un ejemplo como deportista, le gusta competir con ventaja, que el equipo juegue para él, que el árbitro este a su favor y si está perdiendo utiliza la rodilla para doblegar a su adversario. Aunque insiste en compararse con Messi o Rolando, sigue maltratando el balón y dándonos unos grotescos espectáculos con transmisión del canal estatal masista.

La historia habla de los grandes personajes del mundo, los que hicieron el bien por su pueblo, los que hicieron grandes aportes a la humanidad, pero también habla de los otros. Evo ya no tiene tiempo para cambiar la realidad de su paso por la presidencia. Se rodeó de gente que dice tener muchas neuronas y títulos. No logró aprender nada, porque a cada problema del país sigue diciendo, “Yo no puedo entender”.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco