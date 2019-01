Exdefensor David Tezanos dice que no tiene temor de ir a prisión

El ex Defensor del Pueblo David Tezanos manifestó ayer que no tiene temor de ir a prisión, luego de que su esposa, Kary Arias, presentó una denuncia en contra suya por el delito de violencia familiar y doméstica.

“Si tengo que entrar a la cárcel, entro, pero eso sería una injusticia total, pero tengo la fortaleza para hacerlo, en las cárceles todos me quieren”, declaró la ex autoridad en la red PAT.

En viernes de la pasada semana, Tezanos aprovechó una conferencia de prensa para admitir que le fue infiel a Arias, y que ella aprovechaba esa situación para amenazarlo y extorsionarlo. Este hecho ocasionó las críticas por parte de la población, quienes censuraban que usó la institución para ese tipo de anuncio.

Al respecto, el ex Defensor manifestó que entró en pánico en el momento en que la hermano de Karina le dijo que su esposa estaba yendo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para cumplir una de sus amenazas que era denunciarlo por hechos falsos. Esta acción hizo a que cometiera el error de hablar de sus problemas familiares en los predios de la entidad.

“Los de mi oficina me dicen: no hables de este tema, pero yo ya no podía, prefiero estar en esta situación, de haber caído como he caído, no podía estar más con esta mujer”, señaló.



Asimismo, indicó que la relación con su esposa era muy disfuncional y que lo celaba mucho, incluso él tenía que enviarle fotos y referencias de las personas con las que estaba en reuniones y en su oficina.



Tezanos, además, señaló que la Karina quería disponer de la institución para que hacer contratar a personal que veía conveniente. “Ella quería decidir las cosas en la Defensoría del Pueblo, hay muchos testimonias que se pueden ver, ahí ella hacer que se destituya a gente, que las cosas se hagan como ella quería”, acotó./Urgente.bo

