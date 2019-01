Frentes opositores alistan “voto simbólico” para las primarias

El MAS, en cambio, indica que todos sus militantes votarán en las internas del 27 de enero en Bolivia. El MTS, de Félix Patzi, afirmó que “por formalidad hay que participar”.

Un elector vota en un anterior proceso electoral. Foto: Archivo / Página Siete





Cinco organizaciones políticas de oposición anunciaron que no llamarán a votar a toda su militancia en las primarias, y que sólo efectuarán un “voto simbólico” para cumplir las normas establecidas. En cambio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que movilizará a todos sus partidarios.

Las internas, previstas para el 27 de enero, costarán casi 27 millones de bolivianos. Los nueve frentes políticos que están en carrera registraron “binomios únicos” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hay frentes que consideran innecesarias las primarias, puesto que “no se elegirá nada”, sino que sólo se ratificarán las fórmulas inscritas.

El candidato a la presidencia de Bolivia dice No, Oscar Ortiz, anunció que sugerirá a sus partidarios que no asistan a los recintos electorales. “Le vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias. Vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el requisito y poder estar en las elecciones nacionales”, afirmó.

A su vez, el aspirante a la silla presidencial por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, indicó que hace más de dos meses ya anunció “la votación simbólica”.

“No vamos a hacer ninguna campaña, ninguna propaganda ni vamos a usar los recursos asignados para esos gastos y solamente haremos la votación simbólica, en una o un par de mesas y con eso cumpliremos la norma”, expresó.

La candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, comentó que su organización política también hará “una votación simbólica”. Aquello consistirá -explicó la postulante- en que en cada departamento un delegado se presentará en el recinto para sufragar, “con el único fin de validar el binomio en las elecciones generales”.

Virginio Lema, candidato a la presidencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mencionó que ese frente decidirá la próxima semana “cuántas personas van a ir a votar”. “Participaremos solamente de manera nominal; es decir, no sabemos si irán a votar una o 100 personas”, informó.

El jefe nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, mencionó que en una reunión nacional de esa tienda política se decidió que “nuestra militancia no irá a la votación de las primarias”.

Entre tanto, el candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, dijo que su partido “cumplirá el cronograma establecido por el TSE” y que las primarias “no tienen ninguna incidencia, pero que por formalidad hay que participar”.

¿Qué dice el MAS?

“Seremos respetuosos de la institucionalidad del TSE; por supuesto que la militancia participará como corresponde (en las elecciones primarias)”, sostuvo el jefe de la bancada del MAS, David Ramos.

Su colega, el diputado oficialista Franklin Flores acotó que el MAS “demostrará a los opositores que es el partido más grande de la historia, que es un partido que tiene un objetivo, que es serio y que tiene programa a corto, mediano y largo plazo”.

“Todos los militantes (del MAS) irán a votar en las elecciones primarias para garantizar el apoyo que tienen el hermano Evo Morales y el hermano Álvaro García Linera”, remarcó Flores.

Montaño ve una “treta”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, calificó de una “treta” que el candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, convoque a su militancia a no votar en las elecciones primarias.

“El planteamiento de @OscarOrtizA es una treta obvia para justificar que la votación que obtendrá la oposición en las primarias será mucho menor que la del MAS. Es curarse en sano”, escribió Montaño en su cuenta de Twitter.

Ortiz informó que no obligarán a su militancia a votar el 27 de enero en las elecciones primarias. Pretenden tener un mínimo de asistencia para cumplir el requisito que exige la norma para participar en los comicios de este año.

“Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias. Vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el mero trámite formal”, declaró Ortiz.

Argumentó que los Demócratas rechazaron la Ley de Organizaciones Políticas y en consecuencia las primarias, porque el objetivo es “legitimar” el binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera. (ANF)

Página Siete / Laura Maldonado / La Paz