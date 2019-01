Gobierno revela expansión irregular del relleno sanitario de Alpacoma y derrame de 10 millones de litros de lixiviados

La viceministra de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Cynthia Silva, explicó que el colapso del relleno sanitario de Alpacoma (La Paz) fue debido a una “sobre saturación de agua por el deficiente sistema de drenaje”. Advierte que hay riesgo en otras celdas.

La explicación en gráficas sobre los daños del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. Foto: MMAyA / Captura





Un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua reveló que el relleno sanitario de Alpacoma sobrepasó en 10 metros el límite de expansión fijada y autorizada, pero además -y a diferencia de los datos de la Alcaldía de La Paz- cifra en 10 millones de litros la cantidad de lexiviados liberados.

La viceministra de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Cynthia Silva, fue la responsable de hacer conocer este jueves los resultados del estudio técnico realizado en el área afectada por el deslizamiento y liberación de basura y lexiviados (líquidos generados por la descomposición de la basura).

Uno de los datos revelados fue que la ocupación del relleno sanitario sobrepasó en 10 metros el límite fijado o autorizado, precisamente para evitar eventuales riesgos por la pendiente del lugar.

‘‘Uno de los elementos más importantes que fue modificado, es la pendiente. El diseño autoriza una cierta pendiente justamente para evitar que haya riesgo. El sistema implementado en todos estos años ha superado en 10 metros la pendiente, lo que significa que el riesgo de deslizamiento es mayor’’, advirtió.

Fueron expuestas 200.000 toneladas de basura, equivalentes a toda la acumulada en un año, a lo largo de 10 hectáreas. Además se llegó a establecer el derrame de ‘‘10.000 metros cúbicos de lixiviados’’ contenidos en cinco estanques antes del desplome. “Al no estar impermeabilizadas pueden contaminar los terrenos y las aguas subterráneas’’, sostuvo.

La Alcaldía informó inicialmente que fueron liberados como consecuencia de lo sucedido 20.000 litros de lexiviados.

Silva explicó que la “vida útil del relleno es 13 años”, pero el Gobierno Municipal de La Paz presentó en 2010 una solicitud de ampliación de la licencia.

Los números y detalles del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma.

Funcionó desde 2004 hasta el 2010 con licencias temporales, pero no registró una nueva solicitud. ‘‘Este relleno sanitario está funcionando sin licencia ambiental desde el momento en que se extingue (la licencia) en 2017, pero además la Gobernación no lo reportó, no hizo el informe ni solicitó la ampliación de la licencia o nueva licencia’’, detalló.

De acuerdo al estadio, la celda deslizada no cumplía con la ‘‘norma técnica nacional e internacional’’ porque no tenía un manejo adecuado del drenaje que llegó a ‘‘inestabilizar” el lugar, pero además “el relleno en su conjunto está inestable y compromete a las celdas uno y dos’’.

El ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Carlos Ortuño, instruyó a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal La Paz presentar de manera inmediata un plan de cierre del relleno sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma en el plazo máximo de 60 días.

El problema “obedece a un mal manejo del drenaje de las aguas de lluvias” y a que “las dimensiones de la celda no han sido respetadas y lamentablemente en el tiempo han sido modificadas sin consideración ni autorización técnica”.

Los estanques de los líquidos de lixiviados y las celdas de tratamiento de residuos sólidos que fueron afectadas por el desplome.



La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz