‘Hasta que la muerte nos separe’, parejas luchan contra el cáncer aferrados al amor y a la vida

Juan (60) tiene cáncer en uno ojo, y el año pasado su pareja y madre de sus tres hijas también fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa avanzada.

Nora y René permanecen juntos, luchando contra el cáncer. Foto: ANF



Por Mariela Laura

La Paz, 6 de enero (ANF).- ¿Promete amarla, cuidarla, apoyarla en la salud y la enfermedad? Éste parece un compromiso que cada vez va perdiendo fuerza entre las parejas y más aún cuando a uno le toca afrontar una enfermedad crónica o terminal. Pero no es el caso de Juan (60) y María (56), casados hace más de 15 años y padres de tres jóvenes, la menor de 15. La pareja afronta tal vez la lucha más dura de su vida: ambos tienen cáncer.

Juan es un hombre de mediana estatura, tiene la tez blanca y unos ojos azules profundos que los cubre con unos lentes oscuros. El día está nublado, pero no se quita las gafas. Relata que hace cinco años, una tarde cuando caía el atardecer en Sorata, ubicada a 150 kilómetros de La Paz, tuvo un accidente y desde ahí su vida cambió.

¿Mala suerte o destino? se pregunta y cuenta que ese día trágico, retornaba a su hogar, luego de una ardua jornada laboral como agricultor, y por una mala pisada resbaló. En su intento de frenar el golpe cayó sobre unos arbustos, pero con tan mala fortuna que una rama golpeó uno de sus ojos.

En el momento no le dio importancia a la herida, pero con el tiempo la lesión empeoró. Por falta de especialistas en su municipio tuvo que viajar hasta La Paz, al Hospital de Clínicas, en busca de atención. Luego de estudios y análisis, los médicos le dieron una noticia que cambió su vida hasta hoy.

“Tienes cáncer”, le dijeron los galenos. El diagnóstico lo dejó pasmado, no podía creer que un “simple” golpe con una rama lo dejara tan mal. Lloró en silencio, al asociar el mal con algo muy grave, varios meses ocultó la enfermedad a su familia para no preocuparle. Los fuertes dolores y la pérdida de visión comenzaron a delatarlo, tuvo que confesar.

Tuvo el apoyo de su pareja, sus hijas, vendieron sus pocas propiedades y pertenencias para costear el tratamiento, pero aún así, perdió el ojo que ahora tapa con sus gafas oscuras. De eso pasaron cinco años y ahora continúa con radioterapias para aliviar los dolores que aún siente. Comenta orgulloso que se benefició de los tratamientos gratuitos que impulsa el Gobierno.



Cuando parecía que todo iba a mejorar para su familia, el año pasado, a su esposa le detectaron cáncer de cuello uterino en etapa avanzada.

“Me duele que mi esposa tenga cáncer, ella es la que mantiene nuestro hogar”, llora. Reafirma que prometieron luchar juntos para superar la enfermedad más temida por los bolivianos, aunque a veces su pareja quiere desistir del tratamiento por falta de dinero.

“Ella me ha apoyado harto, ahora vivimos alojado donde una de mis sobrinas, pero vamos a luchar juntos, es la mamá de mis hijas y una sigue en colegio”, dice, mientras asegura que hará todo lo posible por salvar la vida de la mujer que ama.

El caso de Juan y María, no es el único en el Hospital de Clínicas, Nora Cáceres de 50 años, también afronta una dura batalla contra el cáncer de cuello uterino. Hace cuatro meses que le diagnosticaron la enfermedad y desde ese tiempo se traslada con regularidad desde Santa Rosa de Mapiri, a 314 kilómetros de la urbe paceña, hasta el nosocomio.

Le toma dos días de viaje para llegar hasta la sede de Gobierno. Tiene cinco hijos, todos mayores y con familia. Cuenta que hace un año conoció a su actual pareja René de 60 años, ya que el papá de sus hijos falleció hace tiempo.

La mujer llora recordando el viacrucis que vive a diario desde hace cuatro meses, apenas pudo conseguir dinero para costear la quimioterapia, ya le hicieron dos sesiones.

“Mis hijos me han abandonado, me han dejado a mi suerte. Ellos me dicen: ‘para que te buscas marido, él que te haga curar, no tenemos plata’. El único que me ayuda es el menor, a veces me regala 100 ó 200 bolivianos. Tenemos que hacer magia para estirar la plata”, comenta.

René, por su lado, cuenta que conoció a Nora un 1 de enero de 2018, justo cuándo recibían el Año Nuevo en Mapiri, y desde esa fecha no se separaron más. Su amor se vio entristecido por el diagnóstico de su pareja, a quién considera la mujer de sus sueños y su “negrita adorada”.

“Me da pena, ella es muy buena. Yo la quiero mucho”, dice, mientras se limpia las lágrimas. Relata que en Mapiri viven en un cuarto alquilado, que ahora está abandonado, porque la mayor parte de su tiempo están en La Paz, donde la comadre de Nora los aloja temporalmente.

“A veces no comemos para no gastar la plata, un día nos piden una y otra cosa. Hasta ahora hemos gastado más de 15.000 bolivianos y ella (Nora) sufre, a veces le da recaídas y quiere dejar la quimioterapia porque no hay plata”, dice el hombre.

Nora está sentada en una banca del Hospital de Clínicas y al escuchar a su pareja llora y le agradece, de repente comienza a sangrar por la nariz. Su esposo le atiende y de rato en rato le alarga un pedazo de papel higiénico. “No ha descansado, nos hemos salido esta mañana de la casa de su comadre porque han comenzado a pelearse”, cuenta.

René la observa con tristeza. La rodea cariñosamente con sus brazos y la ayuda a limpiarse. “No te voy a dejar jamás negrita”, le susurra, mientras le da un beso y la estrecha entre sus brazos.

Otro caso dramático es el de don Agustín (65) y su esposa Hilda (61), ambos llevan casados 35 años. El hombre cuenta que su esposa fue diagnosticada con cáncer de vesícula en etapa avanzada en 2018. La enfermedad hizo metástasis en diferentes órganos de su cuerpo.

Agustín en su desesperación de ver a su amada sufrir con los dolores del cáncer, la llevó al Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) para que reciba tratamiento. En menos de un mes erogó alrededor de 4 mil dólares, para eso tuvo que vender su vehículo que era el único sustento de su familia.

“Tiene cáncer de vesícula, los doctores me han dicho que está muy avanzado”, relata con los ojos mojados de tristeza.

El hombre tiene la esperanza de que su esposa sanará, pero los galenos le dicen lo contrario. “¿Cómo puedo perder a mi esposa?, ella es mi viejita. Qué será de mí y de sus hijos”, se lamenta, mientras acaricia a Hilda que ahora, permanece postrada de una cama de Oncología del nosocomio miraflorino.

“Tener cáncer te enseña a valorar a tu pareja, yo me arrepiento de tantas cosas y ahora pensar que se puede ir. Me duele en el alma. Yo voy a estar con ella, hasta que la muerte nos separe, ella es mi viejita. No hemos conocido cuando ella (Hilda) tenía 15 años y son tantas cosas que pasamos”, remarca Agustín.

Las parejas coinciden que afrontar el cáncer ha sido la batalla más dura que atraviesan. Pero, resaltan que esa enfermedad los ha unido y ha consolidado su amor que sigue firme. Afirman que seguirán juntos hasta el último día que Dios les regale.