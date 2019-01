Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el jueves 24 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Situaciones inesperadas te favorecen, esto te ayudará a manejar con mucha habilidad tus conflictos sentimentales, hoy el amor te dará sorpresas agradables. Los inconvenientes laborales que surjan los superarás de manera hábil. Número de éxito, 8.



TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de unión y buen entendimiento, recibirás mucho amor, sentirás que eres querido e importante en la vida de esa persona. Acepta los nuevos proyectos que te proponen, pues estos te beneficiarán en todos los aspectos. Número de éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las experiencias vividas te han ayudado a crecer internamente, hoy no tendrás problemas para admitir que te has equivocado, le ofrecerás disculpas a tu pareja y recuperarás la buena relación que existe. Actúa con cautela en tu trabajo y no te dejes influenciar por gente negativa, con optimismo superarás cualquier inconveniente. Número de éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Comienzos muy buenos a nivel sentimental, al fin llegará el amor que tanto buscas, te sentirás correspondida y ya no pensarás que das más de lo que recibes. Habrá novedades positivas en lo económico que te motivará a poner en práctica la idea de crear un negocio propio. Número de éxito, 16.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida sentimental mejora, te sentirás tranquilo y serás más demostrativo y detallista, tus atenciones traerán armonía y seguridad. Problemas con papeles o documentos legales se solucionarán más rápido de lo que esperas. Número de éxito, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te hablarán con mucha claridad sobre tu situación sentimental, escucharás verdades que te negabas a aceptar, hoy tomarás decisiones importantes y te sentirás liberado y feliz. Una propuesta laboral te ofrecerá la estabilidad económica que anhelas, acéptala. Número de éxito, 1.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tú desanimo será el causante de malos entendidos en tu relación, será mejor que hables con tu pareja con sinceridad, verás que todo se aclara y recuperan la felicidad. Te esforzarás el doble en el trabajo y recibirás un reconocimiento económico. Número de éxito, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Reconocer tus errores ha producido cambios muy profundos en ti, hoy alguien especial llegará a tu vida y completará el ciclo de renovación. Alcanzas estabilidad económica, pero deberás mantener la prudencia en tus gastos. Número de éxito, 22.



SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Vives un gran momento, de mucha seguridad y tranquilidad, hoy conocerás a alguien que se acercará a ti con intenciones muy serias, podría ser un amor para toda la vida. Tendrás un día interesante en el terreno laboral, tu desarrollo será exitoso. Número de éxito, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tendrás sorpresas y vivirás momento inolvidables de amor, hoy la persona amada complacerá todos tus gustos y deseos. Un malentendido en el trabajo te obligará a hablar y a aclarar las cosas, te ganarás el respeto y la simpatía de tu entorno. Número de éxito, 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Cuidado con alguien de tu entorno, tratan de sembrar dudas en tu relación sentimental, si estás atento descubrirás de dónde viene la mala intención y no permitirás que nada afecte el buen entendimiento. Recibes la ayuda de una persona muy querida en tu centro de labores. Número de éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás lleno de ideas optimistas, esa persona que te interesa te demostrará cuán importante eres en su vida. Necesitas el apoyo de un amigo para terminar un proyecto que será muy exitoso. Número de éxito, 22.

