Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el viernes 11 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un encuentro agradable te pondrá en contacto con alguien que sigue siendo importante para ti, su interés por volverte a ver alentará tus ilusiones. Cuidado, tus aires de superioridad serán mal vistos en tu trabajo y te ganarás la desaprobación de tu entorno. Número de éxito, 15.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Aún no recuperarás tu tranquilidad, tu pareja seguirá con actitudes poco claras, no tomes decisiones precipitadas, su inestabilidad pasará y tu relación volverá a la normalidad. El mal momento económico que vienes atravesando pasará pronto, ten paciencia. Número de éxito, 17.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de conversación franca y serena que traerá claridad y muchos cambios positivos a nivel sentimental, será un nuevo inicio donde habrá más unión. Te sentirás orgulloso por tus triunfos profesionales y hoy demostrarás tus habilidades. Número de éxito, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Has logrado cambios importantes a nivel sentimental, hoy disfrutarás de mucha armonía y amor, sentirás que tus esfuerzos por estabilizar tu relación han valido la pena. Tu sinceridad y transparencia te abrirás nuevas oportunidades laborales. Número de éxito, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te darán consejos que te ayudarán a encontrar la paz interior que tanta falta te hace, tu capacidad de dar amor aumentará y tu relación mejorará mucho. Un nuevo compañero de trabajo se convertirá en un gran apoyo para ti. Número de éxito, 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu atractivo atraerá y seducirá, hoy tendrás muchas posibilidades de encontrar a tu pareja ideal, sólo tienes que estar atento y elegir bien. Eres una persona ambiciosa y esto te permitirá encontrar un trabajo paralelo al que ya tienes. Número de éxito, 22.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te sentirás inseguro y delegarás las decisiones a tu pareja, esta situación no durará mucho, replantearás tu actitud y volverás a tener el control de tus emociones. Tu buena predisposición laboral hará que te ganes nuevos rivales, ten paciencia. Número de éxito, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación sentimental ha caído en la rutina, hoy aprovecharás un desacuerdo sin importancia para buscar una reconciliación apasionada que le devuelva la emoción. Tus carencias profesionales no serán evidenciadas gracias a tu empeño y positivismo. Número de éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy le pondrás fin a esa relación que cada día te es más difícil de sobrellevar, sentirte libre te devolverá el buen ánimo y retomarás tu vida social. Tu experiencia laboral te ha enseñado a enfrentarte positivamente a grandes retos y hoy lo comprobarás. Número de éxito, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy el amor estará cargado de emociones intensas, estarás susceptible y reaccionarás a la más mínima provocación, las discusiones terminarán en reconciliaciones apasionadas. Una equivocación al tomar decisiones importantes sería fatal, date un tiempo. Número de éxito, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás frío y distante y ni tú entenderás el porqué, pero te esforzarás por ocultar tu apatía para no hacer sentir mal a la persona que amas. Una salida nocturna desequilibrará tu economía, contrólate. Número de éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Conocerás a alguien que te impactará, la atracción será mutua y te dejarás llevar por tu espíritu apasionado, vivirás momentos inolvidables. Tu solidaridad te permitirá ayudar económicamente a quien lo necesite. Número de éxito, 7.

Fuente: whatthegirl.com