Ingreso de trufis al Mutualista provoca rechazo

Santa Cruz.- El ingreso de trufis hacia el mercado Mutualista es rechazado por vecinos de la zona.

Con medidas de protesta exigen a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y limitar su ingreso fuera del cuarto anillo.

Mientras que los choferes de trufis cuestionan esa posición y también anuncian acciones.

De acuerdo a una ley que emitió la Alcaldía cruceña, las unidades de trufis, no podrán ingresar hasta los centros de abastecimiento, con el fin de evitar mayor congestionamiento vehicular.

Protesta de choferes. La noche del viernes, los choferes de dos asociaciones que hacen el recorrido de barrios alejados del Distrito 5 y 6 hasta el tercer anillo del mercado Mutualista, realizaron un bloqueo en la rotonda de este punto de abastecimiento, en rechazo a la acción de policías que se encontraban en el lugar evitando que ellos pueda ingresar y parquearse en este punto.

“Nos están tratando como si fuéramos maleantes, nosotros prestamos un servicio a la comunidad, no vamos a permitir que nuestras unidades sean replegadas de esa manera”, dijo uno de los dirigentes que llegó al punto de bloqueo.

Medida vecinal. Sin embargo, los vecinos de la zona, ayer por la mañana procedieron a bloquear sus calles para evitar así el ingreso de los trufis.

Jorge Gutiérrez, representante de los vecinos, indicó que se oponen a la circulación de dichas unidades, porque atentan contra la salud del vecindario. “Hay caos vehicular en la zona, los trufis deberían estar fuera del cuarto anillo. Ellos representan un riesgo, porque emprenden velocidad fuera de lo normal, incluso por los pasillos, por eso no vamos a permitir que ellos ingresen”, dijo a tiempo de señalar que las calles permanecerán bloqueadas hasta que la Unidad de Tráfico y Transporte del municipio se ocupe del asunto.

Posición. Por su parte, los choferes directamente señalados, por separado afirmaron que continuarán ingresando al mercado porque así lo piden los pasajeros.

“Los vecinos son los más perjudicados, nosotros entramos donde no llega el micro, nosotros sacamos a los vecinos que van a barrios lejanos. Yo voy a continuar trabajando la misma ruta porque así lo piden los vecinos y las autoridades tiene que entender”, dijo una chofer madre soltera que no quiso identificarse.

A su turno, Ricardo Méndez, también chofer de trufi, aseguró que la mayoría de los pasajeros llegan hasta el mercado Mutualista y no así hasta el cuarto anillo. “No quieren que entremos, pero cómo se va quedar la gente en medio camino, si hacemos eso vamos a perjudicar a ellos y a nosotros también porque ya no va haber pasajeros si no logramos entrar hasta el mercado”, añadió.

Fuente: Red Uno, El Día