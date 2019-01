Instalan juicio contra exgobernador de Tarija Lino Condori por incumplimiento de deberes

Tras varias postergaciones, se instaló este jueves en el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, el juicio contra el exgobernador interino de Tarija, Lino Condori Aramayo por incumplimiento de deberes en el tramo Iscayachi final Copacabana.

Además de Condori, están dentro del juicio cuatro exfuncionarios que fueron acusados por los delitos de conducta anti económica, uso indebido de influencias y el empresario por enriquecimiento ilícito con afectación al estado.

En el caso se tiene que la empresa adjudicada del proyecto recibió el año 2012 un anticipo de más de 15 millones cuando no había una orden de proceder concreta que era otorgada por la empresa supervisora y esa irregularidad ha generado que la empresa esté más de un año con ese monto económico sin realizar ningún tipo de construcción.

“El juicio continúa con la recepción de declaraciones de los coacusados como el ex Secretario de Obras Públicas, el ex Director del Sedeca, el ex Jefe Administrativo del Sedeca y el representante legal de la empresa Bastock. También se espera la exposición de la defensa y la recepción de pruebas por parte del Ministerio Público”, ha informado el abogado del exgobernador, Rudy Casas.

Se adelantó que dentro del juicio que continúa en horas de la tarde, Lino Condori, se abstendrá al derecho de declarar y su defensa sólo presentará los documentos del proceso de contratación con la empresa Bastock.

“Tenemos pruebas de descargo y hemos ofrecido al Gobernador Adrián Oliva como testigo dentro de este proceso para determinar que no se realizó ningún delito y que no existe ningún daño económico al estado”, ha mencionado.

En horas de la mañana de este jueves la defensa de Condori planteó una excepción de prescripción del proceso alegando que ya tiene 4 años, 9 meses y 23 días y en el Código de Procedimiento Penal establece que un proceso no puede superar los 3 años, sin embargo, la solicitud fue denegado por el Tribunal que lleva adelante el juicio.

Por su parte el director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca, explicó que el posible hecho irregular se ejecutó durante un contrato el año 2012 por 77 millones de bolivianos para la construcción del tramo Iscayachi final Copacabana.

“La empresa constructora Bastock recibió un anticipo del 20% del monto total de la obra, pero sin tener a la empresa supervisora contratada, por esa razón este pago que se otorgó habría sido de manera irregular, por ello es que se realizó la investigación”, ha añadido.

Fuente: http://lavozdetarija.com