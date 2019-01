Instituciones atienden hasta 3 mil trámites al día por la “época alta”

Cochabamba.- Diciembre, enero y febrero son los meses de mayor demanda de trámites personales. Mucha gente aprovecha las vacaciones para sacar cédulas de identidad, renovar licencias de conducir, pasaportes, entre otros.

Esto deriva en largas filas e incluso personas que duermen a la intemperie para conseguir una ficha, que no siempre logra. Los adultos mayores y niños suelen ser los que más sufren en estas condiciones.

“Mi carnet caducó y por eso tuve que venir en taxi desde Villa Pagador a las 04:00. Es la segunda vez que vengo y espero que ahora me den trato preferencial, porque estoy en silla de ruedas. La primera vez que vine no me dieron atención preferencial”, dijo Antonia Serrano que tiene dificultades en las piernas y llegó a hacer fila después de más de 200 personas.

Los viajes de la temporada suben la demanda de pasaportes. Mientras, las inscripciones escolares llevan a los padres a tramitar los carnets de identidad de sus hijos. Además, el verano es la fecha elegida por muchas parejas para casarse, por lo que necesitan certificados de estado civil. Estos son los documentos más requeridos, según los directores de las entidades públicas.

Migración

La oficina de Migración fue la que mayores conflictos enfrentó estos días. La excesiva demanda y la deficiente información proporcionada incluso provocaron algunas peleas entre población y servidores.

“Cómo es posible que a las 6:00 se acaben las fichas. Entonces dígannos a qué hora podemos volver mañana. Llevo una semana intentando coger una ficha para que me atiendan”, gritaba, el pasado martes, una señora que no quiso ser identificada.

La respuesta de uno de los funcionarios que estaba en la puerta de Migración fue: “Ya no hay fichas, si quieren ser atendidos hagan su reserva por internet. Ya no hay cupo para enero, todo será para febrero, si su viaje está próximo debían haber tomado sus previsiones y no intentar sacar a última hora”.

El responsable distrital de Migración, Bladimir Orellana, dijo que esta temporada es alta y se debe a que mucha personas llegan de visita por las fiestas de fin de año. Recomendó realizar los trámites con anticipación para no estar en apuros a último momento.

“Es una gran cantidad de personas que está llegando. Cuando vienen así no los podemos atender como nos gustaría, pese a los esfuerzos que hacemos. Ya existen muchos con reserva que vienen a diario, por eso las fichas que repartimos bordean las 100”, dijo.

En Migración son 34 funcionarios que trabajan realizando más de 43 trámites. En temporada alta, la gente se queja, porque no se abastece la demanda. La institución cuenta con una oficina descentralizada en Sacaba y ha proyectado inaugurar otra en Quillacollo.

Sereci

Las personas hacen fila en esta institución desde aproximadamente la 01:00. Llevan consigo una colcha y muchas veces a alguien que les acompañe.

“Llegué temprano y fui la número cuatro. Esto es insoportable porque incluso a las personas de la tercera edad y las embarazadas no les dan el trato preferencial que merecen. Deberían darnos un mejor trato”, contó Maibe Siles.

La directora a.i. del Sereci, Mirian Enríquez, manifestó que este año hay mayor demanda por dos razones: la realización de las elecciones primarias y por el registro en el Seguro Universal de Salud (SUS).

Segip

En una visita breve a esta institución se evidenció que a las 06:00 ya habían alrededor de 400 personas haciendo fila para tramitar su cédula de identidad o licencia de conducir.

En las filas en las tres instituciones habían personas de la tercera edad, con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños en brazo.

En algunos casos, señalaron que no les brindan una atención preferencial, pese a lo que determina la ley.

SEPA MÁS

Sereci realiza cerca de 1.000 trámites por día

El Servicio de Registro Cívico entrega más de 700 documentos de registro cívico y otros, además de 200 empadronamientos en un día.

Atienden 12 horas en dos turnos

El primer turno en el Sereci inicia a las 07:00 y termina a las 15:30 y el segundo es de 09:30 a 17:30.

Mayor demanda para el certificado de estado civil

Según la directora del Sereci, por día entregan cerca de 500 certificados de estado civil “soltería”.

Migración recomienda reservar cita por internet

Para una mejor atención en Migración, el director recomendó que la población reserve su cita a través de www.migración.gob.co.

Entregan más de 200 documentos al día

El director de Migración informó que entregan más de 200 trámites por día. El de mayor demanda es el pasaporte.

Segip entrega unas 3 mil cédulas por día

En temporada alta el Segip proporciona entre 2.800 y 3.100 carnets.

Largas colas en el Segip, en la avenida Circunvalación. CARLOS LÓPEZ Directores aseguran que hay atención preferente

Los directores de las tres instituciones, Sereci, Segip y Migración, aseguraron que respetan la norma en la cual se recomienda la atención preferente a personas con discapacidad, adultos mayores, madres con niños o embarazadas. La población opina lo contrario, indican que no ocurre de este modo.

Los funcionarios recomendaron a ese sector de la población evitar hacer colas para que no dañen su integridad. Indicaron que pueden ingresar sin la fila.

Pese a esta recomendación de los encargados, los ambientes no cuentan con una adecuada señalización para orientar a la población. Tampoco tienen campañas de recomendación en redes sociales u otro medio.

Se puede ver a estas personas haciendo cola con el resto de la población, pese a no estar en condiciones.

Finalmente, el comercio que se genera para los que esperan. CARLOS LÓPEZ Los comerciantes aprovechan la situación

La gran cantidad de personas que pasa la noche en estas instituciones genera necesidades. Cuando amanece, muchos buscan algo para desayunar o para calentarse en la gélida noche a la intemperie. Esto es aprovechado por comerciantes que no dudan en brindar este servicio.

Un ejemplo de esto ocurre en el Sereci, en los ambientes no existen baños para la población. Sin embargo, vecinos habilitaron el servicio por un boliviano. De esta forma, la gente tiene resuelto este problema.

Otro grupo de negociantes habilitó en el Segip y Sereci el servicio de préstamo de sillas por dos bolivianos. Esto permite “descansar un poco a los que llegaron de madrugada”, dijo Wilson Vargas, un ciudadano. Y no podía faltar las vendedoras de comida en todas las instituciones.

Gente con discapacidad no tiene preferencia en el Segip. CARLOS LÓPEZ PUNTOS DE VISTA Llegué a las 03:45, como soy de la tercera edad me dieron la ficha cinco, pero hice fila igual que el resto. Deberían darnos atención preferencial, pero no lo hacen tenemos que dormir. Delma Cuellar Migración Yo hice fila para mi esposa a partir de las 12:30. En todo lugar hay estas filas, fui a Quillacollo y también está lleno. Creo que esto es porque ya van a iniciar las clases y todos vienen. Gonzalo Arévalo Segip Tienen ficha preferencial, pero igual entregan en la madrugada, yo hice fila desde las 18:00 de ayer (lunes)”. Estábamos más de 100 personas haciendo cola y varios se fueron,no alcanzó las fichas”. Nancy Antelo Migración Todos los días, todo el año hay estas filas para sacar ficha. La gente comienza a venir antes de las 4:00. Después de esta fila tenemos que hacer otra dentro para que nos atiendan. Juan Carlos Antezana Sereci

Fuente: lostiempos.com