Japón y Qatar, invitados a la Copa América, definirán el título de la Copa Asia

14 de junio, 21:30. Brasil vs. Bolivia, Estadio Morumbi, San Pablo

15 de junio, 16:00. Venezuela vs. Perú, Arena do Gremio, Porto Alegre

18 de junio, 18:30. Bolivia vs. Perú, Estadio Maracaná, Río de Janeiro

18 de junio, 21:30. Brasil vs. Venezuela, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

22 de junio, 16:00. Perú vs. Brasil, Arena Corinthians, San Pablo

22 de junio, 16:00. Bolivia vs. Venezuela, Estadio Mineirao, Belo Horizonte