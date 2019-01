La Alcaldía contrata 36 empresas para dejar listos 470 colegios

El monto anual para el mantenimiento de los locales escolares es de Bs 50 millones. El viceministro de Educación confirma que este lunes se inician las inscripciones en 14.000 unidades educativas del país

EL DEBER

A cinco días del inicio de las inscripciones escolares, la Alcaldía cruceña informó de que se han contratado los servicios de 36 empresas para que hagan el mantenimiento de 470 locales escolares, vale decir, 300 escuelas y 170 módulos educativos.

Roberto Áñez, secretario municipal de Parques y Jardines, explicó que para el mejoramiento de los locales escolares la Alcaldía ha presupuestado Bs 50 millones para todo el año.

Indicó que las obras de mejoramiento incluyen arreglo de sanitarios, del sistema eléctrico, del techo, cambio de vidrios, puertas, pintado de fachadas y otras obras menores. “Tenemos el contrato abierto para cualquier trabajo que se necesite durante el año. El 99% de los colegios está en buen estado”, manifestó al asegurar que hasta el 4 de febrero, fecha del inicio de las clases, todos los locales escolares estarán en óptimas condiciones.

Según Áñez, este año serán entregados otros 10 módulos educativos, haciendo un total de 191. La idea es que hasta el 2020 la comuna entregue 256 colegios modernos y amplios.

Inscripciones

Por su parte, el viceministro de Educación Regular, Valentín Roca, confirmó que el lunes 14 de enero arrancarán las inscripciones en más de 14.000 unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del país.

“Del 14 al 18 de enero serán días dedicados a la inscripción de alumnos nuevos que están entrando por primera vez al nivel inicial, primero de primaria y primero de secundaria, mientras que los que ya están inscritos su cupo está garantizado”, explicó.

El viceministro recordó que la Resolución 001/2019, establece que las estudiantes en estado de gestación y madres adolescentes no podrán ser rechazadas bajo ninguna circunstancia en el periodo de inscripción.

Sobre el incremento de las pensiones en los particulares, la Asociación Nacional de Colegios Privados informó de que pedirán al Gobierno que el aumento sea acorde a la realidad de los centros educativos, pues están en “crisis”.

Física y Química

Roca también se refirió al incremento de horas de clases para las asignaturas de física y química, para los alumnos de tercero y cuarto de secundaria, al señalar que el objetivo es impulsar la soberanía de la ciencia y tecnología del país. “En tercero de secundaria se tenía una carga horaria de 144 horas, ahora será de 148, y en cuarto de secundaria pasa de 136 a 140 horas, para que pasen mucho más tiempo haciendo actividad teórica y práctica”, añadió.

Adelantó que para este año se prevé incorporar más de 1.500 laboratorios en las unidades educativas de secundaria e impulsar la práctica de las materias de física y química en los estudiantes.

Sobre el incremento de la carga horaria para física y química, el profesor de La Paz José Luis Álvarez opinó que el Gobierno no sabe distinguir calidad de cantidad en el tema educativo.

Para Álvarez, la medida “fracasará” porque los alumnos no toman atención ni dos horas continuas. “La población estudiantil tiene mala alimentación y no puede durar dos horas continuas en el aula porque se duerme. Plantear que estén de 8:00 a 13:00 es no conocer el problema educativo”, indicó.

MAESTROS SE REUNIRÁN PARA ANALIZAR NUEVAS NORMAS, COMO EL AUMENTO DE CARGA HORARIA DE FÍSICA Y QUÍMICALa ejecutiva departamental de los maestros urbanos, Ericka Bráñez, adelantó que su directorio se reunirá este sábado para abordar distintos temas relacionados con el año escolar, previo al consejo consultivo previsto para la próxima semana, donde se asumirá una postura oficial con respecto a las nuevas instructivas, como el incremento de la carga horaria de las materias de física y química.

Bráñez indicó que el aumento de horas en estas áreas responde a un pedido que hicieron los profesores de dichas materias, pero es necesario definir cómo se aplicará en el aula para no afectar otras materias.

Indicó que los planteamientos que salgan del consejo consultivo se sumarán al pliego petitorio que ya ha planteado el sector, que, entre otros puntos, incluyen la nivelación de la carga horaria a 96 horas para todos los maestros y la asignación de más ítems.

La pasada semana, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que se determinó el incremento de la carga horaria de las dos materias, pero que esta tarea se implementará de forma progresiva porque implica una adición de ocho horas semanales.

Según Aguilar, son los educadores quienes deben adecuar los horarios.

Fuente: eldeber.com.bo