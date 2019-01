La entrevista a Sofía Vergara en 2010 que enfurece a las redes en 2019

Las redes juzgan ahora de otra manera una entrevista a Sofía Vergara en el programa de Jay Leno con Gordon Ramsay.

Sofia Vergara didn’t deserve to be treated like this. This is very very uncomfortable. pic.twitter.com/5xgxLLFZ8R — Jason Bolaños (@JBinAV) 6 de enero de 2019

Más adelante, Leno hace referencia a un anuncio que la cadena ABCpublicó en la ya extinta revista Daily Variety que leía: “Si Modern Family gana el Emmy a Mejor Comedia, Sofia Vergara correrá desnuda por Sunset Boulevard“. Vergara comentó que eso no sería posible porque ella no sabe correr y porque tiene mal las rodillas. Ramsay comentó que lo hiciera hasta que no pudiera más.

Leno también ha sido criticado por algunos de sus comentarios durante la entrevista, incluidas sus constantes burlas al acento de la actriz colombiana. Una vez empezaron a hablar de un viaje de Vergara a Italia, desde producción enseñaron varias imágenes de la actriz, incluida una en bikini y, después, otra comiendo pizza. Una vez la realización pasó a la imagen de la pizza, Leno pidió que volvieran a la del bikini y resaltó que la directora del programa era una mujer, sugiriendo que esa era la razón por la que la imagen de Vergara en bañador había durado tan poco en pantalla. Después de mostrar algunas otras fotografías, Leno le preguntó a Vergara si había ganado peso durante el viaje. La actriz empezó entonces a mostrar su frustración.

Ramsay tampoco quiso que la imagen de Vergara con la pizza pasara desapercibida, poniendo especial foco en la forma en la que la actriz estaba comiéndose una de las porciones con varias referencias sexuales. Leno pareció entender que Ramsay se había sobrepasado y descartó su comentario con un: “Es inglés”. Ramsay, por cierto, es escocés.

Pero Vergara tomó la ofensiva cuando dio de probar dulce de leche colombiano al presentador y al chef. Ramsay se burló del postre que la actriz había llevado al programa: “Te lo puedes llevar de vuelta a la jodida Colombia“. Cuando Vergara se burló de los británicos porque allí solo comen “fish and chips”, Ramsay le golpeó con el reverso de la mano en la pierna y Vergara respondió con un: “¡Sin tocar!”.

“Gordon Ramsay está cancelado”, escribió un usuario en Twitter. Otros resaltaron los numerosos avisos que envió Vergara para que Ramsay dejara de incomodarla: “Ha gritado literalmente ‘Este tipo no me respeta’ en español. Su lenguaje corporal es más que indicativo de su incomodidad hacia la presencia [de Ramsay]”. Lo que fue evidente para muchos espectadores es que Ramsay no se tomó en serio a Vergara en ningún momento: “Ella dice ‘Sin tocar’. Tú seguiste. No hay zona gris, señor Ramsay”.

