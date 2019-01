La heredera de Los Kjarkas que eligió la música electrónica

ÁNGELA CALDERÓNÁNGELA CALDERÓN

Paola Andrea Hermosa Orihuela heredó el gusto por la música de su padre, el gran Gonzalo Hermosa, vocalista de Los Kjarkas, y hace un año y medio, con ayuda de los DJ cochabambinos Ariel Arancibia y Pedro Jhair Plaza Mollinedo, empezó a experimentar con las mezclas y la electrónica.

“Mis mentores me enseñaron sobre técnicas y no me costó porque tengo buen oído musical. Les encantó cómo mezclo y me incluyeron en sus eventos privados”, relata Paola.

Tiene 22 años y apenas empieza, pero ya se imagina tocando en festivales de Brasil, donde vio actuar a sus DJ favoritos: Robin Schulz, Dimitri Vegas, Like Mike, DVBBS y Vintage Cultura.

Recuerda que su primera consola fue prestada, era como un ‘juguete’, pero se dedicó a ahorrar y hoy tiene una profesional.

Sin imaginarlo, su celular comenzó a llenarse de invitaciones a inauguraciones de boliches y lanzamientos de empresas. Hoy tiene agenda llena casi todos los fines de semana.

“Me gustaría representar a Bolivia como DJ”, cuenta como su objetivo, así que este año grabará una canción ‘remixada’ de Los Kjarkas en colaboración con el DJ cochabambino Julián Casanova.

El emporio del folclore

Ama la cultura, el trabajo de su familia y, en paralelo, quiere mantenerse activa en ambos. Forma parte del ballet de Los Kjarkas y el 19 de enero partirá con la agrupación a una gira por Argentina.

Es muy activa en las redes sociales, junto con su prima Killa Hermosa, modelo y también bailarina del grupo, administran el canal de YouTube Las Sorelas, donde suben anécdotas y temas que requieren sus seguidores.

Fuente: sociales.com.bo