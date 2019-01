La Paz. Desocupados de Huanuni instalan vigilia en puertas de la Vicepresidencia

‘‘Nosotros no vamos a volver hasta nuestro pueblo. Volver sería insulso, allá no nos espera nada’’, expresó el dirigente del movimiento, Juan Crespo, quien anunció que en las siguientes horas enviarán una nota para pedir una audiencia con el Presidente

Los marchistas por un ”empleo digno” de los pobladores de Huanuni, en la vigilia instalada al frontis de la Vicepresidencia. Foto: La Razón Digital – Ángel Guarachi

La marcha por un ‘‘trabajo digno’’ de los desocupados de Huanuni ya está en La Paz. Instalaron una vigilia en el frontis de la Vicepresidencia con el fin de que el presidente Evo Morales los reciba en una audiencia y los incorporen a la minera estatal, informó este viernes a La Razón Digital el máximo representante de la denominada Organización Sin Empleo de Huanuni, Juan Crespo.

‘‘Lo más factible es que nosotros ingresemos a la empresa minera Huanuni. No vamos a volver hasta nuestro pueblo, a nuestro centro minero Huanuni, hasta no recibir una respuesta favorable. Volver seria insulso, allá no nos espera nada’’, advirtió el dirigente.

La marcha que cumplió con este viernes una semana, ingresó a la sede de gobierno entre las horas 15.00 y 16.00 del jueves. Según el dirigente, entre los marchistas se encuentran personas de 25 a 40 años y otras de la tercera edad, pero que son sus padres que los apoyan.

Por efecto de la vigilia, la calle Ayacucho fue cerrada al tránsito vehicular. En tanto, un contingente policial custodia la Vicepresidencia.

Crespo dijo que en esa región ‘‘hay personas que trabajan en Huanuni pero que no viven en el lugar, no generan un movimiento económico que sostiene a la población’’. Por ello, decidieron no regresarán hasta lograr ser incorporados en la estatal minera Huanuni.

Cierre de la calle Ayacucho por la Obelisco en el centro paceño, en las primeras horas de este viernes.

‘‘No hemos recibido ningún llamado al dialogo de ninguna autoridad nacional. Esperemos que en las próximas horas lo hagan porque nosotros nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias’’, reiteró.

Así mismo, aseveró que la empresa siempre fue generadora de empleo, por ello no los movilizados no se explica “por qué ya no reciben personal’’. Consideró que se les está negando el derecho a una fuente laboral.



La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz (18/01/2019)