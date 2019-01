Lady Gaga tuvo la mejor respuesta después de que los Oscars no nominaran a Bradley Cooper como mejor director

Jerod Harris/Getty Images for American Cinematheque

Tranquilo Brad, Mother Monster te apoya.

Sin importar qué, para Lady Gaga, Bradley Cooper se merece el Oscar como mejor director

El martes se anunciaron las nominaciones a los Oscars 2019, y como sucede cada año, hubo muchas ignorados y sorpresas, más notablemente Cooper. Al actor, coproductor y coguionista de A Star Is Born lo reconocieron con nominaciones a mejor actor, mejor guion adaptado y mejor película, pero sorprendentemente quedó fuera de la categoría de mejor director, a pesar de las excelentes críticas que tuvo su debut detrás de las cámaras.

A pesar de que destacó que lo ignoraran en la categoría de director, Cooper celebró sus nominaciones y el reconocimiento a su película. “Todos los que trabajaron en esta película se arriesgaron verdaderamente y se expusieron, con la esperanza de que, haciéndolo, la gente se conectara y sintiera algo profundo y personal, de la manera en que me han hecho sentir las películas desde que era niño”, dijo Cooper, quien fue ignorado en la categoría de mejor director. “Cuando obtuve esta oportunidad sabía que tenía que arriesgarlo todo porque quizás nunca me darían otra, así que estar acá en un lugar en que la gente que ha visto la película está hablando de cómo los hizo sentir algo profundo -una sencilla cosa humana-, que nos necesitamos el uno al otro… y que la Academia haya reconocido eso esta mañana me hace sentir tan agradecido”, dijo en un comunicado.

Mientras tanto, su famosa coestrella tuvo la respuesta perfecta cuando le preguntaron en una entrevista con Los Ángeles Times qué pensaba de la exclusión en la categoría de dirección. “Bueno, ya lo saben, nunca estamos seguros de lo que va a pasar. Pero, al final del día, él sabe que es el mejor director ante mis ojos y ante todos nuestros ojos y los de su elenco”, dijo. “Sé que él está tan feliz de que nos hubiesen nominado a todos y de que reconocieran a la película y todos nos sentimos mucho más que dichosos por este reconocimiento”.

No hace falta decir que los dos son consumados profesionales.

Cooper acumula siete nominaciones, mientras que Gaga también recopila una impresionante lista de nominaciones. Después de ganar su segundo Globo de Oro a principios de este mes, esta vez por mejor canción original, Gaga ahora ha sido tres veces nominada al Premio de la Academia. Este año es su primera nominación por actuación así como su segundo reconocimiento a mejor canción original.

“No hay premio que sea más estimado que el Oscar por actuación, y por música, que también es extremadamente especial”, le dijo a Times. “Desde que era pequeña, siempre admiré a todos los artistas que han puesto todo su duro trabajo y pasión en hacer cine. Solía llorar con ellos en las premiaciones. Siempre sentía que estaba con ellos, a pesar de que no estaba ahí. Siempre fue un gran tema con mi familia”.

Paul Drinkwater/NBCUniversal

Ahora, la triple amenaza está de nuevo entre los contendientes, a pesar de que ella inicialmente pensó que no sería el caso. Como le explicó la cantante a los periódicos, ahora que se va a dormir tarde por sus shows en Las Vegas, su prometido Christian Carino le ha estado dejando notas sobre sus nominaciones. Sin embargo, el martes no había ninguna nota.

“Me levanté y no había nota, así que pensé que no me habían nominado, o que no nos habían nominado. Así que llamé a mi mánager, Bobby, (porque Bobby es bueno con las malas noticias) para ver qué estaba pasando. Luego me contó de todas las nominaciones y simplemente comencé a llorar”, le dijo al Times.

No hay de qué preocuparse, el periódico confirmó que más tarde se encontró una nota.

