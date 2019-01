Laura León pidió poner alto a los feminicidios en Bolivia; la artista visita La Paz

La mexicana, cantante y actriz de telenovelas anunció que grabará la canción “La máquina del sabor” junto a la agrupación boliviana Doble Vía.

Desde México y al ritmo de la canción de “El Premio Mayor”, hizo su paso a la sala de prensa de un conocido hotel la reconocida actriz y cantante Rebeca Valderraín, más conocida como Laura León, quien a su llegada a La Paz anunció que grabará la canción “La máquina del Sabor” junto a la agrupación boliviana Doble Vía.

Retornó a Bolivia por cuarta oportunidad, esta vez a invitación de la fraternidad “Los Verdaderos Intocables”, quienes organizaron un encuentro de la cantante con la prensa.

Laura León brilló por su carisma y afecto resaltando la ciudad de La Paz y la gente boliviana.

“Me siento muy orgullosa de regresar a Bolivia con su gente tan cálida (…). Siempre que llego me llevo una maravillosa experiencia y ahora que vuelvo me vuelvo a llevar una maravillosa experiencia, una Bolivia nueva, muy bonita toda la carretera, limpio, quiero felicitarlos de corazón ¡viva Bolivia tesoros!”, exclamó.

Asimismo, señaló que en sus futuros planes está grabar una canción junto a la agrupación boliviana Doble Vía la cual está programada se estrene en mayo de la presente gestión.

“Es una canción que tiene una fusión de reguetón, salsa, merengue, un poco de morenada y caporal”, añadió Alexander Lima, director de Doble Vía, quien también explicó que el lunes y martes de la semana que viene se realizarán las grabaciones del videoclip.

MUJER

Consultada sobre su opinión respecto los casos de violencia hacia la mujer, Laura León, dijo que a la mujer se la debe respetar y valorar a la mujer.

“¿Cómo es posible tesoros que puedan tocar una mujer? Una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa ¿Qué pasa tesoros? ¿Qué no ven que para arriba está Dios? ¡No puede ser que le falten el respeto a la mujer! perdón, pero eso no se hace”, dijo elevando el tono de su voz.

