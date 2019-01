Loeb: “Tengo la mano destrozada de los golpes de rabia que le di al coche”

Sin opciones de ganar la competencia, el piloto francés reconoció su momento de furia por los problemas en su auto durante la etapa.

FOX Sports Digital

El piloto francés Sebastien Loeb aseguró este miércoles que ha golpeado en repetidas ocasiones su coche después de que en la novena y penúltima etapa del Dakar se haya quedado detenido en dos ocasiones y le haya hecho perder no sólo la victoria de etapa, sino las opciones de pelear por ganar el rally.



“Tengo la mano destrozada porque, de la rabia, le he dado golpes al coche. Hemos salido bien, pero luego se nos ha roto el cardán de la transmisión. Nos ha costado bastante tiempo cambiarlo. Hemos tenido problemas para poner el clip y lo más seguro es que lo hayamos puesto mal y por eso se ha roto otra vez”, narró Loeb.



El nueve veces campeón del mundo de rallys tuvo que esperar a que llegara por ese punto el también francés Pierre Lachaume, quien lleva otros de los coches Peugeot, para que le diera su cardán de repuesto.



“Lo hemos vuelto a cambiar, también con dificultades, y hemos perdido media hora poniendo el clip, que por lo menos esta vez estaba bien fijado. Y ya hemos podido llegar. En fin… qué le vamos a hacer”, concluyó un resignado Loeb.



El francés padeció esa avería cuando caminaba directo a por su quinto triunfo de etapa en este Dakar que se disputa de principio a fin en Perú.



A pesar de haber ganado cuatro etapas, Loeb se encuentra a más de dos horas de distancia del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), no solo por el tiempo perdido este viernes, sino también por la desorientación que tuvo en la tercera etapa por culpa de un error en la hoja de ruta, lo que generó fuertes protestas de su parte.



La novena y penúltima etapa del Dakar tenía a Pisco como punto inicial y final, con una distancia de 409 kilómetros, de los que 313 eran cronometrados.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar