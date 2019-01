Los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez que explicarían el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro

“Una vez más, la afinidad política y la vinculación comercial de unos pocos cercanos al poder, tienen al Uruguay en el selecto grupo de los países que no condenan al régimen de Maduro. Una vez más no representan el sentir popular uruguayo”, dijo el senador y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou. Su rival en la interna del partido nacional, Jorge Larrañaga, se expresó en el mismo sentido: “Sentimos con enorme vergüenza y pena por la posición del Gobierno uruguayo de estar junto a una dictadura. Vázquez, lamentablemente no interpreta a la sociedad uruguaya al estar junto al dictador Maduro”.