Machado: “Estoy en Royal Pari porque es un club serio”

El volante dijo que se siente cómodo con sus compañeros y con el DT Roberto Mosquera.

Una de las figuras del contundente triunfo que consiguió Royal Pari el sábado ante The Strongest por 5-0 fue el mediocampista cochabambino Cristhian Machado, que en ese encuentro hizo un doblete al igual que el colombiano John Mosquera. El ex jugador del New England Revolution de la Mayor League Soccer (MLS) de los Estados Unidos dijo que más allá del buen resultado que lograron ante los atigrados, está cómodo en el equipo que dirige el peruano Roberto Mosquera, quien fue uno de los artífices que hizo posible su llegada al club inmobiliario.

“Estoy en Royal Pari porque estoy sorprendido con la calidad de su dirigencia, que es seria”, sostuvo el volante de 28 años, que a principio de año se decía que retornaba a Wilstermann, pero después se inclinó por Royal Pari pese a que el 2014 tuvo una amarga experiencia en Sport Boys, club que entró en una dura crisis porque en ese entonces renunció su presidente.

Machado considera que forma parte de un gran plantel, que tiene en sus filas a buenos jugadores y sobre todo a un entrenador que confía bastante en sus dirigidos.

“El partido ante el Tigre lo ganamos muy bien e incluso pudimos ganar con un marcador mas abultado”, sostuvo el cochabambino, que en ese encuentro sustituyó a Diego Rivero, que se lesionó, y que seguramente el miércoles jugará ante Sport Boys en Warnes.

