Madonna responde a las críticas por su nuevo trasero “a lo Kim Kardashian”

La reina del pop está “buscando desesperadamente la aprobación de nadie” en cuanto a su cuerpo tras la polémica que ha protagonizado su silueta en las redes

Madonna, la reina del pop internacional, actuó por sorpresa la pasada Nochevieja junto a su hijo David Blanda en un bar del centro de Nueva York, Stonwall Inn, que se convirtió a finales de los sesenta en icono del movimiento homosexual. Madonna rindió homenaje al movimiento LGTBI con dos canciones y un breve discurso que la propia artista difundió en su cuenta de Twitter.

Las imágenes del concierto desconcertaron a los internautas por el nuevo tamaño de los glúteos de la cantante, que lucían en una talla anormal para ella. La red se ha llenado de mensajes que han comparado la silueta de la intérprete con la de Kim Kardashian, y han especulado sobre si Madonna habría pasado por el quirófano para conseguir la silueta deseada, si se trataba de algún relleno en su ropa interior para la ocasión o si su abultada figura es fruto de los constantes entrenamientos a los que se somete.

La cantante se ha pronunciado a raíz de la polémica en Instagram en un mensaje en el que ni confirma ni desmiente una intervención estética en su trasero. “Buscando desesperadamente la aprobación de nadie… y con derecho a la libre voluntad sobre mi cuerpo, como todo el mundo!! Gracias 2019! Va a ser un año increíble”, ha escrito en un post de la red social.

Madonna rindió homenaje al movimiento LGTBI con dos canciones y un breve discurso que la propia artista difundió en su cuenta de Twitter, de donde han salido las polémicas imágenes. “Estoy aquí orgullosa, en el lugar donde comenzó el orgullo, para que nunca olvidemos los disturbios del Stonwall ni a aquellos valientes que se levantaron para decir basta”, dijo Madonna sobre el escenario del pub, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

”Esta noche nos hemos juntado para celebrar 50 años de revolución, cincuenta años de lucha por las libertades. Todos sangramos del mismo color y todos necesitamos amar y ser amados”, agregó Madonna que cantó acompañada a la guitarra por su hijo su éxito Like a prayer y la canción Can’t help falling in love, que Elvis Presley hizo famosa.

“Todos sangramos del mismo color y todos necesitamos amar y ser amados”

