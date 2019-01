Mamá de víctima: Me enfrento a una muralla de dinero

La madre de la joven que fue víctima de presunta violación múltiple rompió el silencio.

“Me estoy enfrentado a una muralla de dinero y de poder económico”, declaró la madre de la joven que fue víctima de presunta violación múltiple por un grupo de jóvenes denominado “La manada boliviana”.

La mujer rompió el silencio y contó que vive una verdadera pesadilla desde el pasado 14 de diciembre, cuando, según la denuncia, cinco jóvenes abusan sexualmente de su hija.

Pidió justicia después de que se conociera el informe del Instituto de Investigaciones Forenses, el cual concluyó que no se observó presencia de espermatozoides, ni tampoco el antígeno prostático específico (PSA) en las partes íntimas de la joven.

El viernes, el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, dijo que el informe establece “que no se encontraron espermatozoides, tanto en el conducto proctológico y en la vagina, al mismo tiempo no fue encontrado el PSA, (entonces) no fueron encontradas ninguna de esas sustancias que hubiera dado mayores elementos”.

La madre de la víctima, en entrevista con la red televisiva Gigavisión, repudió las declaraciones del fiscal de Santa Cruz. “Me siento indignada. No puedo creer que con la plata cambie todo. Si ellos la bañaron o si utilizaron condón o si metieron alguna cosa (entonces), ¿no hay violación?”, cuestionó la progenitora con la voz entrecortada.

La mujer contó que desde el hecho su hija de 18 años se volvió como una bebé “que tiene temor a quedarse sola”.

“Yo soy la que estoy todos los días con ella, yo duermo con ella. Me dice: ‘mamá, si vos no estás a mi lado, yo me siento mal, siento que me va pasar algo’. (…) Se estaba muriendo”, contó entre lágrimas. “Tengo miedo de que salga y no vuelva”, dijo y aseguró que la familia siente demasiado temor e incluso aseguró que temen salir a la calle por miedo a represalias.

Reveló que el día del hecho los jóvenes celebraban el cumpleaños de uno de los acusados, Alejandro Saavedra.

El 18 de diciembre, cuatro de los cinco acusados de vejar sexualmente a una joven de 18 años en un motel cruceño fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva.

La víctima fue internada durante aproximadamente dos semanas por las lesiones que sufrió a causa del ataque sexual.

El certificado médico forense determinó que la joven tenía 15 días de impedimento.

En las redes sociales, ciudadanos y activistas en defensa de los derechos humanos calificaron al grupo de agresores como “La Manada boliviana”, en comparación a un caso similar que ocurrió en España y que causó indignación en todo el mundo.

El quinto acusado tiene 14 años y por su edad fue llevado a un centro de rehabilitación. Su caso fue derivado a un juzgado de menores.

Según el reporte de la Policía, los agresores drogaron a la víctima antes de abusarla, quien además era su amiga y compañera de colegio.

Fuente: paginasiete.bo