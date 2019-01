Mayo el mes clave del año político

Jorge Roberto Marquez Meruvia



[1] Politólogo, Director de Gaceta Hoy

El año 2019 trae consigo diversos escenarios en el ámbito político, social y económico en el país al ser un año electoral. Al igual que en “El jardín de los senderos que se bifurcan” los diversos escenarios que vayamos a atravesar deben ser sopesados. Debemos mencionar que los hechos sucedidos el año pasado marcarán tendencia los siguientes meses.

La defensa del 21F gozaba de una tendencia bastante grande de descontento contra el gobierno, sin embargo, tras ser lanzada la candidatura de Carlos Mesa, estos activistas y plataformas parecen haber sido adormecidos. A partir del 6 de octubre de 2018, momento en el cual Mesa se lanza de candidato presidencial la política vuelve a jugar un papel fundamental, pero bajo la excusa del empoderamiento ciudadano. De esa manera el 17 de octubre el FRI firma un acuerdo con activistas y plataformas.

Las elecciones primarias se deben llevar a cabo en enero, aunque no sean ya necesarias, debido a que todas las candidaturas tienen ya sus binomios definidos. De todos modos, todo indica que las primarias deben realizarse, salvo pase algún evento extraordinario que marque su suspensión. Empero, tras los despidos ocurridos en cargos importantes del TSE, las primarias serán una práctica extraordinaria para sus miembros en vistas a las elecciones de octubre y mostraría la capacidad de Comunidad Ciudadana, la alianza que podría ver su fuerza y debilidades camino a las elecciones generales en octubre.

El conflicto médico puede potenciarse debido a la obstinación gubernamental con el Seguro Universal de Salud, seguro que no cumple con los requisitos mínimos para llevarse a cabo. Es muy probable que una vez más tenga que participar en las negociaciones Carlos Romero y no así el ministro del ramo. No será una negociación fácil, debido a que los médicos ya conocen las triquiñuelas del gobierno.

Estamos a días de un cambio de gabinete ministerial. Existe un súper ministro, quien tiene la capacidad de ejercer su poder y todo indica que se necesita su visto bueno para que los nuevos, o ratificados ministros asuman las diferentes carteras gubernamentales. Se especula el regreso de Luis Arce Catacora como presidente de YPFB, o como súper ministro de la fusión de los ministerios de hidrocarburos y economía. Esto debido a que el 31 de marzo del año en curso acaba el contrato de venta de gas al Brasil y entre abril y junio el gas que se siga enviando serán las cantidades que adeudadas. Mayo es un mes clave, ya que se negocian nuevos contratos de venta de gas.

Mayo es un mes importante, ya que de acuerdo a lo que pase, marcará la coyuntura hacia las elecciones de octubre. Elecciones que corren peligro de no llevarse a cabo y tanto activistas, plataformas y los ahora actores fundamentales como son los partidos políticos deberían encontrarse con la capacidad de ser la cabeza de la resistencia. De acuerdo a como terminen las negociaciones de venta del gas al Brasil el gobierno tomaría decisiones trascendentales, como por ejemplo ir pensando en una salida del poder en vista de que el próximo gobierno tendría grandes conflictos en el aspecto económico, o seguir buscando la reelección para implantar medidas que consideran neoliberales. La siguiente gestión gubernamental tendría un crecimiento económico estimado del 2%.

De acuerdo al escenario que nos arroje el mes de mayo podremos tener un panorama un poco más claro de lo que resta del 2019.