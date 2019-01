Médicos de Bolivia ratifican paro nacional de 48 horas contra el SUS del Gobierno

Médicos ratifican paro nacional de 48 horas

La medida fue definida en un ampliado nacional de emergencia del sector, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.

Médicos ratifican paro de 48 horas en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud.

El 2019 se iniciará con medidas de presión por parte de los profesionales en salud que rechazan la implementación del Sistema Único. El Sindicato de Médicos y Ramas Afines (Sirmes) ratificó el paro de 48 horas previsto para el jueves y viernes, tal como se definió en el ampliado nacional de emergencia del sector que se realizó en Santa Cruz.

“En todo el país se cumplirá el paro que será acatado por los profesionales de la seguridad social, sector público de salud y medicina privada, estamos yendo la paro de 48 horas reclamando las condiciones para llevar adelante el nuevo seguro. Pese al anuncio de su implementación, no se hizo nada en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel”, dijo el dirigente de Sirmes de La Paz, Fernando Romero.

El dirigente, lamentó que el Ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, no haya asistido al encuentro de los galenos y la falta de una predisposición al diálogo para analizar la situación del sistema público de salud que a partir de marzo recibirá al menos 5 millones de asegurados en “condiciones deplorables”.

En la víspera, el vicepresidente Álvaro García acusó a los gobernadores de todo el país de ser los responsables del lamentable estado de los hospitales y los desafió a traspasar la responsabilidad de la administración de los hospitales de tercer nivel al Gobierno central.

Consultado sobre esas declaraciones, Fernández dijo que en los últimos 13 años el sistema público de salud nunca mejoró y un ejemplo de ello es la falta de equipos, infraestructura, ítems para especialidades y un sinfín de necesidades por las que atraviesa el seguro.

“Hace 10 años el presidente Morales prometió a La Paz un nuevo Hospital de Clínicas y hasta ahora no hay nada. En cuatro años de continuas demandas no hay ítems, lo que nos preocupa y nos hace ver que la salud no es prioridad para el Gobierno, basta ver las condiciones en las que se trabaja en los hospitales de Cobija (Pando) o en Cochabamba, donde los nosocomios no cuentan con medicamentos, menos equipos para atender las especialidades”, dijo.

Recordó que en muchos países de Latinoamérica, tuvieron que pasar muchos años para implementar un seguro universal. “El Gobierno en vez de gastar millones en propaganda debería destinar esos recursos para mejorar la salud”, dijo.

A manera de ejemplo refirió otra oferta incumplida como el Instituto de Oncología, las ambulancias para los pacientes con cáncer, además de la readecuación de los ambientes del Hospital de Clínicas, para instalar el acelerador lineal.

Finalmente el representante de los profesionales médicos, afirmó que este paro podría evitarse siempre y cuando el Gobierno garantice los recursos necesarios, los ítems, los derechos socio – laborales, la inclusión del sector a la Ley General del Trabajo.

“Esos tres puntos resolverían la crisis y no habría la necesidad de ir a un paro nacional. Esa era la propuesta al Ministro de Salud, pero evitó asistir al encuentro”, concluyó.

OBSERVACIONES

La medida de presión está prevista para el miércoles 3 y jueves 4 de enero de 2019. Los médicos afirman que no se oponen al proyecto, pero tienen observaciones, tales como “la improvisación y la falta de sostenibilidad financiera”.

De acuerdo con los galenos, en el país existe un sistema de salud que está en profunda crisis y no tienen las condiciones para absorber un seguro de salud. Consideran que debe ser implementada de forma progresiva, planificada y con financiamiento.

El Diario / La Paz