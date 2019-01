Médicos y Gobierno van a cuarto intermedio

Pese a ello, el presidente de los médicos de La Paz abandonó la reunión. Hoy los profesionales consultan a sus bases

Agencias

Fueron más de cinco horas de diálogo las que tuvieron los médicos del país con el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, en Cochabamba. A las 22:00, el ministro informó que se declaró un cuarto intermedio luego de haber discutido los 11 puntos de las demandas de los profesionales. Hoy los médicos consultarán a sus bases las propuestas del Gobierno y el diálogo continuará mientras el SUS sigue avanzando con las inscripciones.

“Es importante la reunión que se sostuvo, consideramos que el diálogo sigue abierto para recién arribar a un acuerdo”, manifestó el presidente del Colegio Médico a escala nacional, Erwin Viruez. Por su parte, Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, reconoció que se ha avanzado y calificó como positiva la reunión. “Hay predisposición de los dos lados”. Confesó que los puntos más álgidos que demoraron fueron los referentes a la Ley General del Trabajo y el del financiamiento para el SUS.

Los abandonos El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, se retiró del diálogo que instalaron en Cochabamba el Gobierno y dirigentes de los galenos, respecto al Sistema Único de Salud (SUS); luego le siguió Carlos Nava, representante del Sirmes de Cochabamba. Larrea explicó que en la discusión del primer punto del pliego petitorio, respecto a la inversión, ya advirtió mentiras del Gobierno, por lo cual decidió abandonar la reunión. El Gobierno destinó $us 200 millones para implementar el SUS, pero los médicos exigen que esa cantidad se multiplique para garantizar el funcionamiento de un seguro universal. El dirigente paceño señaló que para esta reunión se esperaba una respuesta favorable del Gobierno, pero se volvió a lo mismo.

“No estamos para seguir en diá- logos de sordos”, sostuvo. Según Larrea, en la reunión el Gobierno insistió en que es el que más ha invertido en salud, pero el dirigente considera esa afirmación como una mentira, puesto que los resultados no se observan. Anunció que informará a sus bases y emprenderá alianzas con jubilados, gremiales y cocaleros de Yungas para sostener una lucha conjunta. Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) expresó su confianza en que el diálogo sobre el Sistema Único de Salud (SUS) entre el Gobierno y el Colegio Médico no se “empantane” y encuentre una salida positiva para beneficiar a 5,8 millones de bolivianos. “Ojalá que este diálogo no se empantane y haya una salida positiva para que todos podamos coadyuvar y aportar con ideas, para que la salud sea gratuita para todos los bolivianos”, dijo el secretario ejecutivo de la Csutcb, Jacinto Herrera.

Inscripciones en Santa Cruz

Al menos 15.276 personas se han inscrito en el departamento al SUS y en el municipio hay 10.016 pacientes adscritos hasta la fecha, así lo dio a conocer Gustavo Paredes, director del SUS. Adelantó también que van a implementar puntos vecinales de inscripción; hoy, por ejemplo, estarán en la Plaza del Mechero y en el Plan Tres Mil.

