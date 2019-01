Ministro Arce apoya las críticas del presidente del TSJ a la prensa y dice que muchos piensan igual

Ayer, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) calificó a la prensa de “manipuladora y tergiversadora”.

La Paz, Oxígeno.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, defendió las críticas que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expresó en contra del trabajo de la prensa ya seguró que muchos piensan igual que el primer magistrado del país.

Ayer, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, calificó a la prensa de “manipuladora y tergiversadora” y señaló que por eso decidieron crear su Agencia Judicial de Noticias, para garantizar que la información llegue a la población “sin tergiversaciones”.

Sus palabras fueron rechazadas y criticadas por distintos actores públicos y, claro, las asociaciones y federaciones de la prensa.

No obstante, el Ministro de Justicia salió en su defensa.

“Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Rector de la Universidad Mayor de san Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, sostuvo que Revilla arremetió contra la prensa porque “quiso congraciarse con el presidente Evo Morales y encubrir su mediocridad”.

La Paz, 4 de enero (ANF).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, salió en defensa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, que la víspera acusó a los medios de comunicación de manipular y tergiversar la información.

Los gremios de la prensa y sectores de la población expresaron su rechazo a las “malintencionadas” declaraciones de Revilla. Arce pidió a los que defienden la libertad de expresión no molestarse con la valoración de la autoridad.

“Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan!”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

La víspera, en la inauguración del año judicial, la máxima autoridad del TSJ informó que ese órgano del Estado creo la Agencia Judicial de Noticias para no dejar la información que interesa a los litigantes en manos de la prensa “manipuladora y tergiversadora”.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca expresó su repudio a las “malintencionadas acusaciones” que realizó el presidente del TSJ.

De igual manera, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, “rechaza y repudia contundentemente la falta de objetividad en las declaraciones política del Señor Presidente del Tribunal Supremo de Justicia”.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) también expresó su “rechazo enérgico” a las declaraciones de Revilla, quien “sin fundamento alguno acusa a periodistas y medios de manipular y tergiversar las noticias”.

Igualmente, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia “repudia las acusaciones” del presidente del TSJ y exige que “por respeto identifique” a la prensa que “tergiversa” y “manipula” la información.

Rector de la Universidad Mayor de san Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, sostuvo que Revilla arremetió contra la prensa porque “quiso congraciarse con el presidente Evo Morales y encubrir su mediocridad”.