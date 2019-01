Ministros de Justicia y de Trabajo reciben críticas de los sectores

En un caso consideran que se aplazó con el tema marítimo y en el otro, por incapacidad para solucionar los problemas

Marcelo Tedesqui V.

La evaluación del gabinete de las organizaciones sociales con el presidente Evo Morales no se llevó a cabo aún y ante los cambios que realiza cada año el mandatario, altos dirigentes de sectores criticaron la labor de los ministros de Justicia, Héctor Arce; y de Trabajo, Héctor Hinojosa.

Teodoro Mamani, secretario general de la Csutcb, señaló que “todos nos movilizamos por el tema marítimo, pero algo falló y el resultado de la demanda presentada ante La Haya fue negativo. De eso es responsable el ministro de Justicia. No dio un buen informe a Evo Morales, no estuvo al tanto de las cosas. Esto debe ser evaluado, no podemos permitir que hagan quedar mal al hermano presidente”. Un criterio similar fue expresado por el ejecutivo de los Ponchos Rojos, Pedro Lucana.

El ministro Arce señaló que la Csutcb aún no se reunió para hacer una evaluación, y que su máximo dirigente, Jacinto Herrera, se lo confirmó, por lo que dijo que es el criterio de un dirigente y no la visión del sector.

Dijo que el resultado de La Haya no fue totalmente adverso. “La CIJ estableció que Bolivia nació con mar, que el Tratado de 1904 no solucionó el enclaustramiento y tercero, invoca a ambos países a seguir en las negociaciones por ese enclaustramiento”.

Además, señaló que sería injusto culpar a una sola persona cuando hubo un equipo nacional e internacional, con abogados extranjeros, personalidades bolivianas al mando del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Respecto al ministro de Trabajo, Mamani dijo que enfrentó un conflicto con los mineros paceños, “hubo huelga de hambre durante meses en la puerta del ministerio, y no lo pudo solucionar”.

Este medio pidió la contraparte al ministro aludido, pero no respondió a la solicitud.

Fuente: eldeber.com.bo