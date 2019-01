Miss Moscú no será reina de Malasia, pero otro modelo entrará en la corte tras la abdicación de Mohamed V

Dennis Verbaas no sabía que Aminah era princesa cuando se enamoró de ella al coincidir los dos en una cafetería. Después de enterarse de su título, decidió no obstante pagar el precio necesario para seguir adelante con su noviazgo y casarse con ella: Dennis Verbaas se convirtió al Islam, se cambió de apellido -ahora se llama Dennis Muhammad Abdullah- y renunció a su carrera como modelo para centrarse en el estudio del protocolo y el idioma de Malasia. Oksana Voevodina, según informaba el pasado noviembre el diario The Daily Mail, también se convirtió al Islam en abril de 2018 para poder casarse con el rey Mohamed V y ha tomado el nombre de Rihanna.