Mourinho llegó a un arreglo en su finiquito con el Manchester United

Con esto, el técnico portugués tiene vía libre para contratarse con otro equipo

FOX Sports Digital

Manchester United despidió a José Mouinho en diciembre pasado, sin embargo, tenía un adeudo con el entrenador, situación que le impedía fichar por otro club.

De acuerdo con Daily Mail, los ‘Red Devils’ lo han finiquitado, tras pagarle 15 millones de libras al técnico luso; y no los 25 millones de libras que se había anunciado con anterioridad.Así, uno de los clubes que pretendía hacerse con los servicios de ‘Mou’ era el Benfica, que estaba dispuesto a firmarlo tan pronto se solucionara su situación contractual; sin embargo, el técnico dijo al Correio da Manha:”Hoy no tengo ninguna intención de volver a Portugal y no soy opción para el Benfica”

La negativa de volver a su país, de inmediato abrió la puerta a un posible segundo mandato con el Real Madrid, equipo al que dirigió durante tres temporadas y con el que ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Al respecto, ‘Mou’ aprovechó para hablar por primera vez sobre los rumores que lo sitúan de vuelta en Valdebebas.

“Es un honor tremendo, pero ahora mismo estoy hablando con ustedes y no hablaré con nadie más. Cuando no estoy entrenando no me gusta que se hable de mí así que la mejor manera es o hablar.”

Fuente: https://www.foxsports.com.ar