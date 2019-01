No hay sanciones, la participación en las primarias es totalmente voluntaria

A diferencia de las elecciones nacionales las primarias del 27 de enero son totalmente voluntarias, es decir que la población no esta obligada a votar. No se entregarán boletas de sufragio por lo que tampoco habrá sanciones para quienes no acudan a las urnas.

“Es un proceso electoral voluntario. El Artículo 9 del Reglamento Específico de Elecciones Primarias de Candidaturas de los Binomios para las Elecciones Generales 2019 señala: no se aplicarán multas ni sanciones para quienes no ejerzan el derecho al voto y no se otorgarán certificados de sufragio ni de impedimento”, explicó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz.

Aclaró que el día de las elecciones la circulación vehicular será normal por lo que no es necesario tramitar permisos para los motorizados. La prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas se limitara a los recintos electorales y su calles adyacentes.

La jornada electoral empezará a las 6:00 con la entrega del material. Las mesas se abrirán a las 8:00 y funcionarán por ocho horas. El cierre es a las 16:00.

“Habrá un ánfora por cada mesa de sufragio. De acuerdo a la cantidad de partidos registrados, el Tribunal Supremo Electoral habilitará en cada recinto, mesas de sufragio que pueden ser Multipartidarias y Unipartidarias. Las primeras son aquellas en las que están presentes dos o más organizaciones políticas. Las segundas serás habilitadas, excepcionalmente, donde solo existan militantes de un solo partido”, detalló Cruz.

Participan los militantes

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori explicó que las elecciones primarias -inéditas en el país- son procesos electorales internos de las organizaciones políticas que se realizan de forma simultánea. En ellas, los militantes de cada partido tienen la posibilidad de elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones nacionales de presidente y vicepresidente.

Para ello, por cada partido deberían haber dos o mas binomios de candidatos. Sin embargo, en estas primarias cada organización presentó solo una dupla, motivo por el cual es un proceso muy criticado y polémico.

Las personas habilitadas para participar de estos comicios son todas aquellas que están registradas como militantes de una de las nueve organizaciones, partidos o alianzas políticas que fueron habilitados para el proceso. Estos son Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), el Movimiento del Tercer Sistema (MTS), Frente Para la Victoria (FPV) y las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (21F).

Condori aclaró que quienes estén habilitados y no acudan a las urnas no recibirán sanción alguna. La inasistencia tampoco afectará en su participación en las elecciones generales.

“Hay que entender que las elecciones primarias son de carácter interno de los partidos políticos. El hecho de no ejercer este derecho -tanto de ciudadano como de militante- no hace que los electores sean depurados o se los inhabilite para las elecciones generales de octubre. No es una condición”, acotó.

Señaló que si bien es un proceso voluntario se espera que la población habilitada acuda a las ánforas para ejercer democracia.

Habrá ausencia de las organizaciones políticas

En medio del desinterés y el llamado de algunos partidos políticos a no participar en las primarias, solo cuatro organizaciones lograron cubrir el 100% de los delegados necesarios para asistir a los militantes que acudirán a las urnas el próximo 27 de enero. El ausentismo será la protesta en contra de la “habilitación ilegal” del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera.

Según datos del TSE sólo el MAS, el MTS, el MNR y 21F inscribieron a sus delegados para la totalidad de mesas en las que tendrán presencia de militantes. Los delegados serán quienes regulen el voto de las primarias.

Con 14.816 registrados, el MAS es el partido con mayor número de delegados en todo el país. Ellos estarán distribuidos en 7.384 mesas de sufragio a las que acudirán 991.092 militantes del partido oficialista.

El partido con menor cantidad de delgados es UCS con 21 para 11 de las 6.257 mesas en la que tendrán presencia. Para la alianza liderada por Carlos Mesa estarán habilitados 20 delegados para 17 puntos de sufragio de los 5.940 en los que tiene militancia.

“Hemos tomado la decisión de no participar en las primarias y hemos sugerido a la militancia no acudir a votar”, manifestó el diputado por Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.

La diputada por el MAS Gabriela Montaño señaló que la participación es importante para profundizar la democracia. “Por supuesto que vamos a promover que nuestra militancia vaya a votar, pero no es obligatorio para ningún ciudadano”, indicó.

El presidente del TED, Antonio Condori explicó que las mesas podrán ser abiertas con la presencia del secretario técnico y uno de los delgados de las organizaciones políticas. “El que no hayan delegados de todos los partidos no dificultará el desarrollo de las primarias. Podemos asegurar que los recintos de sufragio estarán abiertos”, afirmó.

Cumbre democrática determinó una participación simbólica

En un encuentro por la democracia, cívicos, líderes de la oposición y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) acordaron garantizar una participación simbólica en las primarias. Los asistentes exigieron “un nuevo” TSE.

La participación en las elecciones internas es el tercer punto del acuerdo firmado entre los participantes. El documento señala que: “Se comprometen a participar de manera simbólica y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para la habilitación a las generales”.

En la Cumbre por la Democracia estuvieron presentes cuatro binomios de la oposición: Carlos Mesa-Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC); Víctor Hugo Cárdenas-Humberto Peinado, de Unidad Cívica Solidaria (UCS); Virginio Lema-Fernando Untoja, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y Óscar Ortiz-Edwin Rodríguez, Bolivia Dice No.

Del 21F al 27E

En pasados días, en referencia a las Elecciones Primarias, el presidente Evo Morales señaló que en el país se impondrá el 27E y que se dejará atrás el 21F.

2016 En el país se realizó un referendo para consultar a la población si estaba de acuerdo con la modificación del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar al binomio Evo-Álvaro a una nueva reelección.

En el país se realizó un referendo para consultar a la población si estaba de acuerdo con la modificación del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar al binomio Evo-Álvaro a una nueva reelección. 21F El 51,3% de los bolivianos votaron por el NO y rechazaron la reforma de la Constitución y un nuevo mandato de los actuales gobernantes. El oficialismo argumentó que los resultados fueron fruto de “la mentira del caso Zapata”.

El 51,3% de los bolivianos votaron por el NO y rechazaron la reforma de la Constitución y un nuevo mandato de los actuales gobernantes. El oficialismo argumentó que los resultados fueron fruto de “la mentira del caso Zapata”. 2017 El 28 de noviembre la sentencia constitucional 084 autorizó la repostulación indefinida del Presidente, el Vicepresidente, además de otras autoridades como gobernadores y alcaldes.

El 28 de noviembre la sentencia constitucional 084 autorizó la repostulación indefinida del Presidente, el Vicepresidente, además de otras autoridades como gobernadores y alcaldes. 2018 El 22 de agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Organizaciones Políticas con la que se instauró las elecciones primarias.

El 22 de agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Organizaciones Políticas con la que se instauró las elecciones primarias. 2019 Pese a que las contiendas son internas y ningún binomio tiene contrincante el presidente Morales señaló: “Estamos seguros de que el 27E será una fiesta pacífica y democrática que derrotará al obstruccionismo del 21F”

Pese a que las contiendas son internas y ningún binomio tiene contrincante el presidente Morales señaló: “Estamos seguros de que el 27E será una fiesta pacífica y democrática que derrotará al obstruccionismo del 21F” 27E El domingo los militantes de los partidos habilitados irán a las urnas para oficializar a los binomios para las elecciones nacionales de octubre. El costo del proceso es de casi 27 millones de bolivianos.

Página Siete / Leny Chuquimia / La Paz