‘No tendría por qué’: Tras las críticas, David Tezanos dice que no renunciará al cargo

El defensor del pueblo se defiende de sus críticos, dice que no se aferra al cargo pero que no renunciará tras las críticas por haber usado instalaciones públicas para anunciar – en conferencia de prensa – que le fue infiel a su esposa. El senador Murillo pide al ‘vice’ Álvaro que destituya a Tezanos por mal utilizar la Defensoría

Aideé Rojas / Agencias

David Tezanos Pinto, defensor del pueblo, dice que no se aferra al cargo, pero se niega a renunciar por su infidelidad. El lío fue generado por el uso de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para ventilar los problemas personales que tiene con su esposa, Kary Arias.

“No tendría por qué”, afirma el defensor del pueblo cuando EL DEBER le pregunta si está considerando dejar el cargo tras las críticas y pedidos de renuncia que le hacen desde el lunes, cuando en una conferencia de prensa habló sobre su infidelidad a su pareja. Al referirse al lugar donde informó como funcionario público, califica los cuestionamientos como “un exceso de persecución con hipocresía”.

“Si a mí me hubieran denunciado falsamente sobre un hecho que afecta a mi credibilidad, me hubieran venido a preguntar los periodista a la Defensoría del Pueblo, no a mi casa”, dice Tezanos en tono de defensa contra los cuestionamientos que recibe, y de inmediato hace recuerdo a la polémica que desató el caso del supuesto hijo que tuvo el presidente, Evo Morales, con Gabriela Zapata y recuerda que el jefe de Estado en ese entonces salió a dar una conferencia de prensa sobre ese tema desde Palacio de Gobierno.

“Las personas no responden por cuanto quieran ventilar de su vida privada, sino por cuanto puede interesar a la opinión pública. En el caso informado por mi persona a través de una conferencia de prensa, se ha alertado sobre amenazas y chantaje que pretenden afectar no a la persona, eso pretende afectar a la imagen del Defensor del Pueblo en su credibilidad moral”, reitera.

Las críticas

Para el senador cochabambino por UN, Arturo Murillo, Tezanos “anuló” el sentido de la Defensoría del Pueblo con la utilización de esa entidad para hablar de sus temas personales y recordó que desde que está al frente de la defensoría dio conferencias para anunciar su matrimonio con Arias, luego para desmentir una supuesta agresión a su mujer y el lunes para informar que le fue infiel a su esposa y que por ello está siendo chantajeado.

A raíz de esos hechos, según Murillo, el presidente de la Asamblea Plurinacional, Álvaro García Linera, debería llamar a sesión para analizar el caso y destituir a Tezanos y elegir a otra persona como defensor del pueblo.

Por su lado, el legislador del Senado por el MAS, Ciro Zabala, también cuestionó a Tezanos por vincular sus temas personales y familiares con su función pública y ese accionar debe ser analizado en el interior de la Defensoría.

Fuente: eldeber.com.bo