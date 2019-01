Nosiglia vuelve al top 20, Brabec y Al-Attiyah dominan en la elite

Dakar. En la general ocupa la 17va casilla. Es el único nacional con opciones de finalizar con podio en la prueba.







El susto ya pasó y aceleró para recuperar el tiempo que utilizó para ayudar a su hermano. Daniel Nosiglia escaló a la 17va posición en la general de motos con un tiempo de 13 horas, 46 minutos y 39 segundos, gracias a su 22vo lugar en la cuarta etapa Arequipa-Moquegua (04h09m11s). A poco más de una hora del estadounidense Ricky Brabec (12h33m00s), quien tomó el liderato de las motos, Daniel es el único de los pilotos bolivianos con opciones reales de llegar al podio. En autos, el catarí Nasser Al-Attiyah sumó otra victoria y adelante al francés Stephen Peterhansel con 8 minutos y 55 segundos.

Un momento de desesperación. “Gracias a Dios ya está en control, hoy día (ayer) a las 10 de la mañana lo operaban del brazo. Creo que la sacó barata para la caída que tuvo. Estuvimos bastante preocupados cuando paramos, pero ya está bien, a dar la vuelta a la página y a salir con ritmo”, relató Daniel a su llegada a la meta. No fue fácil para el piloto ver a su hermano tirado en el suelo inconsciente. Producto de esa caída, se fracturó el antebrazo y unas vértebras. “Fracturas en la quinta y séptima vértebra, doble fractura de radio y cúbito en el antebrazo derecho y Tec (Traumatismo encéfalo craneal), diagnóstico médico final”, fue el informe que dio a conocer la prensa de los Nosiglia.

Por otra parte, se volvió a meter entre los que acechan a los líderes. “Me gustó mucho la etapa, fue muy diferente a lo que veníamos haciendo los anteriores días. Hemos dejado un poco la arena, hemos entrado mucho a lo que es camino rápido y un poco de río acá al final con pura piedra. Logré disfrutarlo gracias a Dios, me lo tomé con calma de todas maneras”, acotó el nacional.

Entretanto, Fabricio Fuentes ocupó la 52va casilla en la etapa (05h00m56s) y se posicionó en la 62 en la general (18h01m30s) en motos. Otro que subió fue Leonardo Martínez en cuadriciclos, con un registro de 06h30m10s, se apoderó de la 15va plaza en la general (21h37m10s). Por su parte, el vinteño Danny Nogales no había finalizado la etapa hasta el cierre de esta edición (18:30), mientras que Luis Barbery recién se iba a reenganchar en esta jornada.

No se dan tregua. El Dakar llegó este jueves al punto más meridional de su ruta por Perú con el estadounidense Brabec como nuevo líder en motos tras desbancar al chileno Pablo Quintanilla, y en coches con el español Joan “Nani” Roma al acecho del duelo entre el catarí Nasser Al-Attiyah y el francés Stéphane Peterhansel. Todos salieron desde la ciudad de Arequipa y tenían un tramo cronometrado de 405 kilómetros, pero las motos y los quads debían hacer 106 kilómetros adicionales de enlace sin competición hasta Moquegua y los coches y camiones otro similar de 259 kilómetros hasta Tacna, en la frontera de Perú con Chile. Ante esta condición, Al-Attiyah (Toyota), líder de la clasificación general en coches, decidió ser precavido y se dedicó a rodar justo detrás de la ruta que iba abriendo Peterhansel (Mini) para así conservar la ventaja que tenía sobre este e incluso aumentarla hasta llegar a casi nueve minutos. En motos, Brabec (Honda), que no entraba en casi ninguna quiniela para ganar el Dakar, volvió a demostrar que tiene ritmo como para ganar la carrera y se adjudicó la etapa con un tiempo que le valió para desbancar del primer lugar de la general a Quintanilla.

51 Abandonos

La cantidad de participantes baja de una etapa a otra. Algunos podrán reengancharse.

405 Kilómetros

De especial compitieron los pilotos. 106 fueron rutas de enlace.

Quinta etapa

De Moquegua a Arequipa en más de 700 kilómetros de ruta

A cuidar las máquinas. Esta etapa finaliza en Arequipa. Se trata del primer “bucle” del Dakar. Como peculiaridad la salida se realiza en línea. Se trata de una de las imágenes más características del Dakar y que siempre supone reclamo de todos los espectadores. Esta etapa es el preámbulo a la jornada de descanso, por lo que los pilotos buscarán mantener un ritmo estable y seguro, pero los pilotos fuertes aprovecharán para meter tierra por medio y despuntar en la clasificación general. Supone un gran riesgo para los pilotos más rápidos, ya que la ambición de ventaja en esta etapa puede suponer un compromiso a las mecánicas, que parten sin una buena revisión (como la podría hacer una buena asistencia).

Daniel Nosiglia

Motos

“Estamos juntos con Martín Duplessi que es del equipo Mec Team HRC. (Hay que) apoyarnos entre todos, darles una mano al equipo y compartir con los demás pilotos”.

Ricky Brabec

Motos

“Tenía que ganar… y que atacar. Con esto compenso la jornada de ayer (miércoles). Era importante firmar una buena etapa hoy (ayer) porque mañana (hoy) tendremos una salida de tipo motocross en la que podré controlar la situación”.

Nasser Al-Attiyah

Coches

“Estaré contento si ganamos la etapa. Era importante alcanzar a Stéphane y permanecer con él. Hemos tenido suerte porque no hemos tenido problemas. Aún queda mucha carrera por delante”.

Stephane Peterhansel

Coches

“Hemos cambiado de decorado hoy (ayer). No había dunas sino valles y mesetas con mucho fesh fesh. Debajo de esta harina había muchas piedras ocultas. Ha sido muy complicado”.

La fiebre y un resfriado sacan a primer piloto diabético

No arriesgó. La fiebre y un resfriado obligaron al español Daniel Albero, el primer piloto diabético del Dakar, a tener que retirarse del rally cuando había logrado completar la tercera etapa de la carrera, una de las más duras de esta edición 2019. Albero explicó que decidió no tomar la salida de la cuarta etapa al haber terminado la tercera de madrugada, afectado por una fiebre que le ha impedido dormir en toda la noche y que no ha remitido antes de la hora programa para salir a la cuarta etapa. El piloto valenciano prefirió no arriesgar con su salud, dada su condición de diabético de tipo 1, lo que le obliga a controlar constantemente su nivel de glucosa en sangre gracias a un dispositivo que tiene instalado encima de la moto.

