Óscar Ortiz: Las primarias impuestas fracasaron; que Evo renuncie a su candidatura

El candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, señaló que las primarias impuestas por el MAS fracasaron rotundamente este domingo por el alto nivel de ausentismo registrado en todo el país, por lo que exigió a Evo Morales que renuncie a su candidatura ilegal e inconstitucional.



“El MAS no logró su objetivo, el MAS fracasó. Más del 25% de las mesas (electorales) no se abrieron por falta de delegados y en las más de 5.000 mesas en las que estuvimos recolectando datos no se llega al 40% de los votos”, explicó el candidato opositor, en conferencia de prensa en la capital cruceña.



Ortiz indicó que teniendo en cuenta el número de mesas abiertas y el procentaje de participación de la gente es imposible que el MAS supere los 400.000 votos.



“Si buscaban la legitimidad, el binomio masista se ha encontrado con la deslegitimación de sus propios afiliados.

Si a los votos obtenidos se le resta los 350.000 funcionarios obligados a participar, el binomio presidencial no cuenta más que con 50.000 apoyos de ciudadanos libres.



Después de este resultado, Evo debe renunciar a su candidatura”, insistió el representante de Bolivia Dice No.

Ortiz también se dio tiempo para agradecer a los más de 13.000 delegados, coordinadores y miembros del centro de cómputo de Bolivia Dice No, por el trabajo realizado en esta fiscalización de los recintos electorales.



“Los Demócratas y Bolivia dice No hemos hecho un gran despliegue, como lo hicimos el 21F, para evitar el fraude del MAS.

En las miles de mesas fiscalizadas la participación del MAS no superó el 50% nunca.



Sólo un partido fuerte puede plantar cara al MAS”, finalizó el candidato presidencial.

Fuente: Prensa democratas