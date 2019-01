Página Siete acepta entrevistar a Urquizu en quechua, su idioma nativo

El Gobernador de Chuquisaca dijo “quiero que me entrevisten en mi idioma propio, un desafío, porque no solamente es denigrar a nuestro Presidente”.

“Quiero decirles a algunos medios de comunicación, quisiera tener una entrevista públicamente con el periódico Página Siete. Quiero que me entrevisten en mi idioma propio, un desafío, porque no solamente es denigrar a nuestro Presidente: ‘que no sabe hablar quechua, que no sabe hablar aymara’. El presidente Evo Morales habla aymara y habla quechua”.

De esa forma planteó el reto el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, durante una conferencia de prensa.

Ante el desafío, el jefe de Prensa del rotativo, Alcides Flores, respondió a la autoridad departamental: “Chuquisacamanta gobernador, ñoqa Alcides Flores kani, periódico Página Sietemanta. Ñoqa aceptani invitacionniykita qheshuapi kay periudikuwan parlanapaj. Jayk’aj qan atinki. Suyashayki, gobernador!”.

La traducción de la cita es la siguiente: “Gobernador de Chuquisaca, yo soy Alcides Flores, del periódico Página Siete. Yo acepto su invitación para una entrevista con usted en quechua. Dígame usted cuándo puede. Le estoy esperando, Gobernador!”.

Las reacciones

“En Página Siete hay más gente que habla idiomas nativos que en el gabinete de Evo Morales”, tuiteó Raúl Peñaranda, exdirector del medio impreso. “Bien por Página Siete y bien por su jefe de Redacción, Alcides Flores. ¡Un orgullo ser trucho!”, expresó Juan Carlos Salazar, quien también dirigió el rotativo.



El tema del idioma nativo y la función pública saltó a la palestra luego de que el vicepresidente Álvaro García Linera –el 21 de diciembre de 2018– evadiera dar un saludo en lengua originaria.

“Fíjese cómo está en mis papeles que se han entregado. Todos los postulantes han entregado unos papeles al Tribunal Electoral, un conjunto de certificados respecto al tema del idioma”, respondió García Linera a una periodista que le pidió enviar el saludo en lengua originaria.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 234, numeral 7, establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

