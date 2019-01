Para Elisa Carrió, Patricia Bullrich “se cree Bolsonaro”

Estilo Lilita: En una extensa entrevista plagada de respuestas desopilantes, la referente de la Coalición Cívica ratificó su apoyo al presidente Mauricio Macri.





Para Elisa Carrió, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “se cree Bolsonaro”.

Fiel a su estilo polémico y confrontativo, Elisa Carrió consideró este viernes que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “se cree (Jair) Bolsonaro”, el presidente de Brasil, pero advirtió que están ella y otros dirigentes de Cambiemos para “controlarla”.

“Su gestión es muy buena en algunos temas y pasada de vuelta en otros, pero siempre controlable. El problema de Patricia es que no puede parar y se cree Bolsonaro, pero nosotros no vamos a ser Bolsonaro”, sostuvo Carrió.



“Si a alguno se le va mano lo frenamos antes. La política es preventiva. Uno toma anticonceptivos si no quiere tener hijos. Y yo aplico anticonceptivos para que no nazca un Bolsonaro”, precisó.

En una extensa entrevista en el canal La Nación +, la referente de la Coalición Cívica profundizó su análisis sobre el desempeño de Bullrich y señaló que “ella es peronista y el peronista quiere todo”.



La frase sorprendió al panel que participaba de la entrevista y enseguida Carrió aclaró: “Es peronista de carácter. Ella no puede parar, pero es muy buena persona y es honesta y está luchando”.

De todas maneras, cargó nuevamente contra Bullrich al advertir que no le cierra la relación que tiene con el ex ministro kirchnerista Sergio Berni: “Hay un acuerdo entre ellos, es evidente. Yo creo que se llevan bien. Berni tiene cierto liderazgo en Gendarmería. La mitad de Gendarmeria es sana y la mitad es corrupta”, lanzó.

Consultada sobre el uso de armas en las fuerzas de seguridad, Carrió señaló que ella prefiere “el uso de armas no letales”: “A mi me encanta el chorro de agua en las manifestaciones. La gente se baña, no se lastima a nadie y se tienen que ir a la casa tranquilos. Lo que sí hay que decirles es que no se puede ir a las marchas y cobrar el subsidio del Estado”.

Otras frases de Carrió

“La gente sabe que no voy a romper (con Cambiemos), yo viví todos los intentos de Golpe de Estado que hubo en Argentina en los últimos 25 años, esa experiencia sirvió para salir de la ultima corrida cambiaria que hubo el año pasado”.

“Para un segundo mandato de Cambiemos creo que tenemos que ir hacia una simplificación y reducción de todos los impuestos, hay que bajar el costo laboral. Bajar impuestos y tasas”.

“Lo de los cuadernos va a terminar bien, logramos que vaya preso De Vido y que Paolo Rocca esté sentado en el banquillo”.

“Mi salud se ha deteriorado pero tengo mucha felicidad en el servicio de la Justicia y la verdad, en el despojo”.

