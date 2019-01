Pareja de bolivianos lleva más de 365 días dando la vuelta al mundo

Gabriela & Yeyo decidieron hace 1 año romper con todo lo que tenían y montar un blog-startup que les permitiera viajar.



Esta es la historia de éxito de una pareja que lleva más de 365 días dando la vuelta al mundo y gana dinero con ello.

Empezaron el viaje el 15 de enero de 2018 con el proyecto llamado 2 Bolivianos x el Mundo con el objetivo de recorrer 16 países y hoy ya han recorrido 24 países en un año.

Ellos a través de sus redes sociales y su Blog, Caminito Amor (www.caminitoamor.com), van compartiendo todo lo que aprenden en el camino con sus seguidores.



“Lo único que necesitas es querer hacerlo. Para viajar sin fecha de regreso tienes tres opciones: ganar dinero mientras viajas, gastar lo menos posible o, incluso, viajar sin dinero, hay muchas formas de hacerlo y nosotros las mostramos” dijo Gabriela.



Además del dinero, otro de los factores que impiden a la mayoría embarcarse en una aventura similar es el trabajo, ya que en Bolivia sólo existen 15 días de vacación y no la extensión por año sabático como en países europeos.

Pero la pareja tenía claro que cuando uno sueña algo hay que actuar para cumplir ese sueño y encontraron en los negocios online la forma de lograrlo.



“En la universidad me prepararon para un mundo que ya no existía. La era industrial ha dejado paso a la era de la información y no hay vuelta atrás. El 80% de los trabajos que conocía van a dejar de existir en los próximos 15 o 20 años, entonces, ¿por qué no buscar algo que me apasione y además me ayude a cumplir mi sueño de viajar?”. Dijo Yeyo.



El tercer factor que muchos cuestionan al realizar un viaje como este es el asentamiento social.

Eso quiere decir: tener hijos y asentarse. Son jóvenes casados que a sus 28 años viven viajando y los hijos no están en sus planes.

La respuesta a esto es contundente: “Los dos lo tenemos muy claro: El 99% de las personas tienen hijos porque todos los tienen. Muy pocos reflexionan previamente sobre conceptos como la sobrepoblación mundial, la educación retrógrada y desfasada en la que crecemos o los millones de niños huérfanos que hay en el mundo” dijo Gabriela.

Ambos admiten que no es el momento de ser padres, y menos aún envueltos en este gran sueño.



No tienen miedo a nada, solo procuran no entrar ahora en países con conflictos armados importantes y, cuando vuelvan a nuestro país, ya tienen pensado qué van a hacer: “Daremos la vuelta a Bolivia, sería una muy buena experiencia para conocer aún más nuestras raíces”, concluyen.



“Nos paralizamos por el miedo a equivocarnos, la mayoría tiene miedo al qué dirán. Nos educan para tener miedo al fracaso, pero el fracaso o el error como tal no existen, tan solo son aprendizajes. Es más, cada caída o fallo es un paso más hacia el éxito. Quien no arriesga, no gana”, opina Gabriela.

Web: www.caminitoamor.com

Información adicional:

Gabriela Álvarez y Aurelio Mendez, una pareja boliviana emprendieron el 15 de enero del 2018 su proyecto audiovisual “2 bolivianos por el Mundo”, con el objetivo de recorrer más de 16 países a lo largo de 1 año mientras trabajan como nómadas digitales a través de Internet.

El propósito es demostrar que los bolivianos viajan por el mundo e incentivar a otras personas a perder el miedo a salir de la zona de confort y actuar por sus sueños.

Ambos son creadores de Caminito Amor, un blog de viajes, vida en pareja y emprendimientos online que cuenta con más de 18.000 lectores al mes a nivel internacional, siendo el 43% de sus lectores de Bolivia, a la vez que tienen más de 9500 seguidores en Facebook y más de 11200 en Instagram sus principales redes sociales.