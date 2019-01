Pasos para evitar que otros lean tus mensajes de WhatsApp

“Y ahora me pregunto cuántas otras veces ha sucedido? ¿como quien tiene mi antiguo número ahora tiene mi historial de WhatsApp?”, agregó en otro tuit.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores sobre el teléfono era nuevo, Fuller respondió “Sí, era un dispositivo nuevo. No, no era de segunda mano. No era una SIM de segunda mano. Sí, estoy seguro de que no eran mis mensajes, o grupos a los que me agregaron. Sí, estaban en texto llano. Estoy seguro de que es mi número de teléfono. No se restauró a partir de una copia de seguridad”.