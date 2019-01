Peligra participación de ‘Chavo’ Salvatierra en el Dakar

La ASO le observó su máquina pese a que en principio la inscribió. “O cambias de máquina o te devolvemos tu plata, textual lo que me dijeron”, apuntó el piloto

Mauricio Cambará F.

La participación del piloto boliviano, Juan Carlos Salvatierra, corre peligro en este Dakar 2019. Ayer (jueves) y de manera sorpresiva, fue llamado a una reunión de emergencia por parte de la organización para observarle la máquina con la que iba a correr desde este domingo.

“Me sorprendieron, me dijeron ‘o cambias tu máquina o te devolvemos tu plata’”, indicó sorprendido el boliviano que este año tiene todo listo para correr en cuadriciclos. Lo que le observan es que su vehículo no es de ‘series’, es decir que no hay un mínimo de 200 fabricados.

“En ningún lado del reglamento dice eso, yo les pedí que me lo muestren”, aseguró el piloto en contacto con DIEZ. Lo que él sospecha es que hubo una denuncia de parte de pilotos argentinos que lo seguían, luego de que él ganó el Desafío Inca que se corrió en Perú.

Además, ‘Chavo’ acusó discriminación. “Creen que porque uno es boliviano lo van a estropear fácilmente”, añadió. De todas formas, anticipó que este viernes, a las 15:00, se presentará a la revisión técnica en la base aérea Las Palmas, en Lima.

Esa máquina que hoy le observan corrió el Dakar 2018 pilotada por un holandés, además de dos Dakar Series y el campeonato mundial. Es por eso la extrañeza de Salvatierra. “Hablé con Etienne Lavigne, director de la ASO (Amaury Sport Organization, en inglés), y me dijo que iba a venir a la reunión, pero al final envió a una funcionaria”, se quejó el piloto. “No es una organización seria”, cerró.

Fuente: diez.bo