Peñaranda recibe apoyo internacional frente al anuncio de juicio de la estatal boliviana Entel

Entre los respaldos que recibió el periodista boliviano Raúl Peñaranda está el del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

El periodista Raúl Peñaranda. Foto:Archivo / Página Siete



Página Siete Digital / La Paz



El periodista Raúl Peñaranda recibió una serie de respaldos de organismos internacionales por el anuncio de juicio penal que la estatal Entel anunció en su contra por supuestas “mentiras” y “daño a la imagen”, debido a una nota relacionada a las licitaciones para contratar empresas de seguridad, sin exigir que éstas sean legalmente reconocidas ni tengan licencia de funcionamiento.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “preocupación” por el anuncio de juicio en contra del también exdirector de Página Siete.

“Seguimos con preocupación anuncio de juicio penal contra @RaulPenaranda1 por un artículo sobre contrataciones y que pide rendición de cuentas a la empresa estatal Entel en #Bolivia”, se lee en un tuit emitido por el uruguayo, quien en 2016 fue incluido por el presidente Evo Morales dentro del “cártel de la mentira” por defender a algunos medios bolivianos atacados permanentemente por el Gobierno.

Puede leer también: Anuncian juicio contra Peñaranda y la prensa ve amedrentamiento

A él se suma también el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien mencionó que la libertad de Peñaranda está en riesgo por el control estatal de los jueces.

“La empresa estatal de comunicaciones de Bolivia denuncia penalmente al periodista Raúl Peñaranda. Si hubiera un estado de derecho sólido, esta denuncia disparatada no me preocuparía. Pero como @evoespueblo tiene control sobre muchos jueces, la libertad de Peñaranda está en riesgo”, tuiteó Vivanco.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también expresó su preocupación por la demanda anunciada por Entel, sobre todo porque este proceso se trata de un “arma para debilitar la libertad de prensa”.

Puede leer también: ENTEL ratifica proceso penal contra Raúl Peñaranda

“Preocupante el anuncio de un juicio penal contra @RaulPenaranda1 por un artículo publicado en @BrujulaNoticias. La empresa estatal Entel también pide rendición de cuentas. Los procesos penales siguen siendo un arma para debilitar a la libertad de prensa en #Bolivia”, se lee en un tuit de la organización.

Otras organizaciones internacionales también atendieron al tema, es el caso de Knight Center for Journalism in the Americas, que reflejó la situación que atraviesa Peñaranda a través de una nota de prensa titulada: “Empresa estatal boliviana de telecomunicaciones anuncia proceso penal contra periodista por informe”.

CPJ Américas

✔ @CPJAmericas

Preocupante el anuncio de un juicio penal contra @RaulPenaranda1 por un artículo publicado en @BrujulaNoticias. La empresa estatal Entel también pide rendición de cuentas. Los procesos penales siguen siendo un arma para debilitar a la libertad de prensa en #Bolivia

Raul Peñaranda U. @RaulPenaranda1

Este es el anuncio de un proceso penal para amedrentar a los periodistas. Nuestra nota sobre ENTEL es correcta y está plenamente sustentada. https://twitter.com/BrujulaNoticias/status/1080808823156326400 …

20:46 – 4 ene. 2019

José Miguel Vivanco

✔ @JMVivancoHRW

La empresa estatal de comunicaciones de Bolivia denuncia penalmente al periodista Raúl Peñaranda. Si hubiera un estado de derecho sólido, esta denuncia disparatada no me preocuparía. Pero como @evoespueblo tiene control sobre muchos jueces, la libertad de Peñaranda está en riesgo

15:09 – 3 ene. 2019

Edison Lanza‏Cuenta verificada @EdisonLanza 4 ene.

Seguimos con preocupación anuncio de juicio penal contra @RaulPenaranda1 por un artículo sobre contrataciones y que pide rendición de cuentas a la empresa estatal Entel en #Bolivia: